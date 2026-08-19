María Trigo 19 AGO 2026 - 14:29h.

Muestra el antes y el después tras ser padres de mellizas hace menos de un mes

El emotivo mensaje de Luna Serrat a Dani Ceballos con su futuro en el aire: "Por sostenerme cuando no podía más"

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La maternidad te cambia la vida. El embarazo, el parto y la llegada a casa con tu bebé es un momento de extrema felicidad que implica el nuevo camina que se va a emprender. Cuando esto se multiplica por dos, la situación puede llegar a ser mucho más complicada. Si no que se lo pregunten a Luna Serrat, que en las últimas horas ha hecho varias reflexiones en las redes sociales sobre sus dos pequeñas nacidas hace menos de un mes y como ella y su pareja, el futbolista Dani Ceballos, están afrontando las diferentes adversidades.

"Hoy las hemos tenido hasta que separar de cuarto. Una en el salón conmigo y la otra en el cuarto con su padre porque lloraba una y lloraba la otra... y así sucesivamente toda la mañana. Y nosotros, sinceramente, hacemos lo que podemos. Hay tantas opiniones como personas. Incluso los propios médicos del mismo hospital nos dan directrices diferentes. Así que nos informamos, escuchamos a quienes creemos conveniente, confiamos en nuestro instinto y, poco a poco, vamos aprendiendo de nuestra propia experiencia", ha confesado Luna Serrat, que también ha compartido un post en el que anima a sus seguidores a encontrar las diferencias: "Comparad en estas fotos nuestros pelos/barba antes y después de ser papás por partida doble y os haréis una idea del tiempo libre que tenemos".

El post al que se refiere Lunas Serrat

Estas imágenes vienen incluidas en una publicación en el que muestra el enorme amor que siente por sus hijas: "Que alguien me explique cómo estos dos mini seres humanos han vivido 8 meses dentro de mí. Me parece una auténtica locura pensar que mi cuerpo ha sido capaz de crear dos personitas tan perfectas desde cero. Sus manitas, sus deditos, sus pestañas... Dos bebecitas que son 50% mías y 50% del amor de mi vida. Nunca dejará de parecerme increíble, creo que las miraré siempre pensando: qué pasada haber sido vuestra primera casita".