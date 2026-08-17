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Georgina publica el primer vídeo con Cristiano Ronaldo como recién casados: "Así me despierta mi marido"

Georgina publica el primer vídeo con Cristiano Ronaldo como recién casados
Fotomontaje de Cristiano Ronaldo nadando en su piscina. @georginagio
Redaccion ElDesmarque
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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se dieron el sí quiero hace unos pocos días en una ceremonia privada de la que ya se han ido conociendo algunos detalles. Lo que no habíamos visto es cómo se encuentra la pareja ahora que ya son oficialmente marido y mujer. Por eso Georgina ha querido compartir a sus seguidores un vídeo presumiendo de su esposo mientras este nada en su piscina. "Así me despierta mi marido" ha escrito la modelo y empresaria junto al vídeo acompañado de una foto de las elevadas temperaturas que tienen en Riyadh (45º). Una manera de demostrar que este enlace les ha unido mucho más de lo que ya estaban y ahora disfrutan de una vida como un matrimonio junto a sus hijos. Puedes ver el vídeo que ha publicado Georgina en la parte superior.

La captura de Georgina de la temperatura en Riyadh
La captura de Georgina de la temperatura en Riyadh. @georginagio
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