Alberto Cercós García 09 AGO 2026 - 17:17h.

Pese a los rumores, hoy no se han casado Cristiano Ronaldo y Georgina

Cristiano Ronaldo enseña sus "juguetes" más codiciados, del Ferrari Daytona al Bugatti Veyron: un garaje de 30 millones

Compartir







Parecía que Funchal se había convertido durante unas horas en el escenario de la boda más esperada del verano. Unas 2.000 personas se concentraron este sábado alrededor de la Catedral de Funchal esperando ver aparecer a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, después de varios días de rumores que situaban allí el enlace de la pareja. El problema llegó cuando apareció el coche de la novia: no era Georgina. Era Fátima Nicole Cunha Teixeira, una joven madeirense que se disponía a casarse con Fábio Ramos. La multitud, convencida de que estaba a punto de presenciar el 'sí, quiero' de CR7, terminó descubriendo que había acudido a la boda equivocada.

El origen de aquel caos está en una semana de rumores alimentados por medios internacionales y redes sociales. The Sun situó la supuesta boda el 8 de agosto en la catedral y apuntó al Savoy Palace como escenario del banquete. El hotel había reservado dos plantas para un evento privado, un detalle que disparó las especulaciones. Ninguno de esos planes fue confirmado por Ronaldo o Georgina.

La escena fue tan surrealista como incómoda para los verdaderos protagonistas. La novia tuvo que abrirse paso entre una multitud que la fotografiaba y algunos aficionados incluso llevaban camisetas con el número 7 de Ronaldo. Cuando comenzaron a aparecer los primeros invitados, alguien tuvo que aclarar a gritos lo evidente: "Esta no es Georgina". El sacerdote Marcos Gonçalves confirmó después que Ronaldo no había reservado la catedral. Fábio y Nicole, una pareja de origen madeirense residente en Francia, pasaron así de celebrar una boda íntima a convertirse, sin pretenderlo, en protagonistas de una historia viral seguida desde medio mundo.

Del error a la viralidad

Pero el error no surgió de la nada. Durante los días anteriores se había extendido la versión de que Ronaldo y Georgina se casarían el 8 de agosto en Madeira, con la Catedral de Funchal como escenario y el lujoso Savoy Palace como posible lugar del banquete. Incluso se habló de medidas especiales de seguridad en el hotel. La rumorología creció hasta el punto de que circularon invitaciones falsas y distintas versiones sobre el lugar del enlace. Sin embargo, ninguno de esos detalles fue confirmado oficialmente por la pareja.

Y mientras 2.000 personas esperaban a Ronaldo frente a una iglesia, Georgina parecía estar en otro planeta: publicó contenido en redes con ropa deportiva, lejos de cualquier vestido de novia. Ronaldo, por su parte, reaccionó con humor al monumental malentendido. La pareja sí está comprometida desde agosto de 2025, cuando Georgina anunció que había aceptado la propuesta del portugués, por lo que la boda sigue siendo una posibilidad real. Pero, de momento, Funchal ha dejado una imagen difícil de superar: miles de personas acudieron a ver casarse a Ronaldo y acabaron haciendo de público involuntario en la boda de Fábio y Nicole.