Alberto Cercós García 09 AGO 2026 - 14:49h.

Raúl Fernández domina de principio a fin en Silverstone, con un podio 100% de Aprilia

Marc Márquez avisa a sus rivales por el Mundial de MotoGP: "Me han dado una segunda oportunidad"

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Raúl Fernández da la sorpresa en el Gran Premio de Gran Bretaña ganando de la manera más contundente posible. El piloto madrileño celebra su renovación con el Trackhouse hasta 2028 de la mejor manera posible y se resarce por completo de la caída que tuvo en la 'sprint' del sábado. Raúl aprovechó a las mil maravillas una salida algo compleja para sus rivales y abrió un hueco insalvable. Con un ritmo muy bien llevado y sin desgatar en exceso los neumáticos, el español cierra una carrera perfecta en Silverstone. Junto a él, el líder del Mundial: un Jorge Martín que se va de Inglaterra con una sonrisa de oreja a oreja, sumando la victoria al 'sprint' y una segunda plaza que sabe a oro. Y justo por atrás, completando el podio, Marco Bezzecchi.

Notas y 1x1 de los pilotos en Silverstone

Raúl Fernández (1º): 10. La perfección personificada. Aprovechó a las mil maravillas una salida compleja para ponerse líder y abrir hueco. Luego Raúl solo tuvo que mantener la concentración, controlar los tiempos y ganar por segunda vez en su vida en MotoGP. Carrerón del madrileño.

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Jorge Martín (2º): 9. El actual líder del Mundial cierra un fin de semana muy bueno e inteligente. Dice que no se estaba sintiendo líder... pero tras este Gran Premio gana enteros para ser el máximo favorito para llevarse el título. Victoria al 'sprint' y podio en carrera. ¿Qué más se puede pedir?

Marco Bezzecchi (3º): 8'5. Lastrado físicamente, sin buenos resultados los domingos y aguantando hasta el final las embestifas de Álex Márquez. La carrera de Bezzecchi es para enmarcar. Un podio que le debe saber a gloria.

Álex Márquez (4º): 8. Pese a ir de más a menos en todo el fin de semana, gran resultado de Álex. Luchó por el podio hasta el final, pero no pudo ser. Aún así, para ponerse de pie y aplaudir.

Pedro Acosta (5º): 8. A mí me tienen que explicar cómo hace lo que hace Pedro con esta KTM... Quinta posición inexplicable. El tío es muy bueno y hoy lo ha vuelto a demostrar.

Fabio Di Giannantonio (6º): 7. Hasta el final de la carrera no se le vio despuntar, pero muy bien gestionado todo el día para el italiano. De esos puntos que luego uno valora.

Marc Márquez (7º): 6. Fin de semana raro de Marc. Tenía el objetivo de terminar entre los cinco primeros y no lo ha podido cumplir. Una pena, pero el Gran Premio era claramente favorable para Aprilia. Buenos puntos y a otra cosa. Toca seguir.

Ai Ogura (OUT): 4. Error en el peor momento. El piloto japonés llevaba un ascenso meteórico, incluso podía irse de Silverstone siendo líder del Mundial. Pero nada más lejos de la realidad. Mientras estaba en plena remontada, se fue al suelo. Jarro de agua fría.

Pecco Bagnaia (OUT): 2. Fin de semana para el olvido. De los peores Grandes Premios de Bagnaia en todo 2026. No pasó a la Q2, terminó muy lejos de los puntos en la 'sprint' y no ha durado ni media carrera este domingo. Batacazo tremendo para él. Perdido.