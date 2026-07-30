Fernando Alonso y el motivo personal por el que sigue retrasando su decisión de renovar

Javi Rayo 30 JUL 2026 - 09:40h.

Siguen pasando los días y Fernando Alonso aún no ha comunicado su decisión

Los adelantamientos que confirman que Aston Martin y Fernando Alonso están de vuelta: hachazo a Franco Colapinto

Compartir







Fernando Alonso sigue sin decidir si seguirá o no la próxima temporada. Aunque el piloto asturiano tiene la sartén por el mango, son muchos los aficionados que esperan impacientes a conocer la decisión del bicampeón del mundo. Aunque el motor Honda y las mejoras juegan un papel clave en su decisión, lo cierto es que hay otro matiz importante que parece estar retrasando el comunicado.

Aston Martin esperará a Fernando Alonso

Según el periodista de la BBC Andrew Benson, Fernando Alonso quiere estar seguro al 100% de que es la decisión correcta, por eso lo está dilatando en el tiempo. A diferencia de lo que pasó en 2018, si Magic toma la decisión de dejar la Fórmula 1, será para siempre. Ya no podrá volver. Sería ese el matiz que estaría retrasando la comunicación oficial. Aston Martin quiere que su piloto renueve, con lo que le esperarán hasta el final.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso termina satisfecho con las mejoras de Aston Martin y espera que las buenas noticias sigan tras el verano

En Hungría se empezaron a ver brotes verdes con la introducción del primer gran paquete de mejoras. Se habla de una ganancia de entre 1 y 1,8 segundos por vuelta. Que podrían ser más si Honda acaba dando con un motor competitivo. Se habla incluso con que el equipo de Silverstone podría pasar de ser el farolillo rojo de la parrilla a liderar a la clase media de la Fórmula 1. Aun así, lejos todavía de los puestos de podio, y qué decir de las victorias. Al menos, en lo que queda de temporada.

PUEDE INTERESARTE Así queda el calendario del Mundial de F1 tras el cambio de Baréin por Malasia: habrá 23 carreras

Fernando Alonso cumplió 45 años este pasado miércoles con lo que seguir o no en la Fórmula 1, más allá de una decisión deportiva o laboral parece ser una decisión vital. Fernando Alonso y la Fórmula 1 han ido de la mano durante más de 20 años. Su despedida del Gran Circo marcaría un antes y un después en la competición, al menos, para los aficionados al motor en España.