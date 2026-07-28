Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 12:23h.

La actualización de la unidad de potencia japonesa no será suficiente y Aston Martin seguirá lejos de los equipos de la cabeza

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Aston Martin dio un paso hacia adelante en el Gran Premio de Hungría gracias al nuevo paquete aerodinámico y a la reducción de peso del AMR26B. Sin embargo, el gran lastre del proyecto sigue estando en la unidad de potencia de Honda. La fábrica nipona estrenará esta semana una nueva especificación del motor durante un 'filming day' en el Hungaroring antes de montarla oficialmente en el Gran Premio de Países Bajos el fin de semana del 21 de agosto. Eso sí, las previsiones apuntan a que seguirá siendo el propulsor menos competitivo de la parrilla.

Las mejoras de Aston Martin funcionan, pero el motor Honda sigue lejos de la competencia

Las mejoras aerodinámicas y de reducción de peso introducidas en Hungría han sido el primer síntoma positivo para Aston Martin. Fernando Alonso logró acceder por primera vez esta temporada a la Q2 y tanto él como Lance Stroll mostraron un ritmo mucho más competitivo en carrera, acercándose de nuevo a la zona media de la parrilla y acabando 14º y 13º respectivamente.

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Según explica Andrew Benson, de la BBC, el nuevo paquete cumplió con las expectativas del equipo, que esperaba una mejora cercana a los dos segundos por vuelta. Además, el periodista británico destaca que el objetivo también era validar la correlación entre el simulador y la pista, un aspecto que había generado numerosos problemas durante las tres últimas temporadas. El siguiente paso es acercarse a los equipos punteros y, para eso, el motor Honda debe mejorar ya que limita el rendimiento del nuevo chasis. Eso sí, la actualización de Países Bajos no solucionará al completo los problemas de potencia en el propulsor japonés.

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Honda reducirá el déficit, pero seguirá siendo el peor motor de la parrilla

Aston Martin y Honda estrenarán esta semana la nueva especificación de la unidad de potencia durante un 'filming day' en Hungría, antes de utilizarla oficialmente en Zandvoort. Según informa Piergiuseppe Donadoni, de AutoRacer Italia, la evolución aportará alrededor de 35 CV, lo que equivale aproximadamente a medio segundo por vuelta. Pese a ello, el déficit seguirá siendo enorme. Las estimaciones sitúan, actualmente, al motor Honda unos 90 CV por detrás del propulsor más potente de la parrilla, una diferencia cercana al segundo y medio por vuelta.

Con la actualización, esa desventaja se reducirá hasta unos 55 CV, lo que todavía supondrá alrededor de un segundo por vuelta respecto a los mejores motores del campeonato. Es decir, el salto no será suficiente para abandonar el último puesto en rendimiento entre los fabricantes. Por ello, aunque Aston Martin confíe en que las mejoras aerodinámicas permitan consolidar al equipo en la pelea por la Q3 y los puntos, el verdadero techo competitivo del AMR26B seguirá condicionado por la unidad de potencia.