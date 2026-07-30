La Real Sociedad irrumpe por el fichaje de Julian Brandt y tiene una baza a su favor

Celia Pérez 30 JUL 2026 - 08:46h.

El centrocampista alemán está libres tras acabar contrato con el Dortmund

Pellegrino Matarazzo da con la tecla ante los de Unai Emery y la Real Sociedad sigue invicta en pretemporada

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Pellegrino Matarazzo sigue poco a poco dando forma la pretemporada de la Real Sociedad. El equipo está dejando buenas sensaciones en las primeras pruebas mientras que Erik Bretos, director deportivo, sigue trabajando en el mercado de fichajes para dar salidas y buscar nuevas incorporaciones. El club trabaja en conseguir esos refuerzos que eleven el nivel de la plantilla y ahí parece haber irrumpido con fuerza en el fichaje de Julian Brandt.

El centrocampista alemán, que recién ha quedado libre tras terminar su vinculación con el Borussia Dortmund, busca un nuevo destino. Sus agentes, que ya fueron cazados en las instalaciones del Real Betis hace un mes, buscan opciones que encajen y entre las que ha aparecido con fuerza la Real Sociedad. Según cuenta TeamTalk, el cuadro txuri urdin se ha convertido en una seria amenaza para el Leeds United, su principal pretendiente hasta el momento.

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Erik Bretos ha entrado con fuerza en la puja y ha acelerado en sus esfuerzos para tratar de conseguir el fichaje del centrocampista. Al parecer le ha presentado una propuesta bastante convincente que podría acercarlo a San Sebastián la próxima campaña. Desde el club confían que el proyecto deportivo, junto con la oportunidad de jugar en competición europea, ayuden a declinar la balanza para que Brandt se decida por la Real, dejando a un lado al Leeds. De momento, el jugador sigue valorando sus opciones y se espera que en los próximos días tome una decisión con su futuro.

Entre sus pretendientes también se encuentran equipos turcos como Besiktas o Galatasaray, o incluso la Roma y el Ajax, pero todos ellos con una posición bastante inferior a la de la Real o el Leeds en la puja por el futbolista alemán.

Julian Brandt se trata de un centrocampista de 30 años de carácter ofensivo con capacidad para jugar tirado a los costados y que acumula casi 50 partidos como internacional absoluto por Alemania. El futbolista ha desarrollado toda su carrera en su país natal. Formado en las categorías inferiores del Wolfsburgo, dio el salto en 2014 al Bayer Leverkusen donde se convirtió en una de las mayores promesas de su generación. El Borussia Dortmund lo firmó en 2019 a razón de unos 25 millones de euros, siendo un jugador que llegó a tener un pico de valoración de 50 kilos. El futbolista ha logrado 135 goles y 148 asistencias en su carrera.