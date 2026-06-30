Los agentes de Julian Brandt se reúnen con Manu Fajardo en la ciudad deportiva del Betis

Álvaro Borrego 30 JUN 2026 - 12:56h.

Los agentes han estado reunidos en la ciudad deportiva, aunque el Betis valora ahora otras prioridades

El Betis hace oficial tres salidas de golpe

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Los representantes de Julian Brandt han estado hoy martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y según ha podido saber ElDesmarque lo han hecho para trasladar el ofrecimiento del futbolista, internacional por la selección alemana y centrocampista ofensivo que recién ha quedado libre tras terminar su vinculación con el Borussia Dortmund. Los agentes se han sentado con Manu Fajardo para conocer las necesidades del Real Betis y las pretensiones de la entidad en el mercado, aunque de momento la dirección deportiva plantea otras opciones. Una posición de renombre, que da todavía más valor a la posición del club, que con su regreso a la Champions League es todo un atractivo para grandes futbolistas. Sin embargo, esta se trata de un encuentro más de los cientos que se producen cada verano y que en Heliópolis, en deferencia con los visitantes, se valora, aunque por el momento la prioridad pasa por otro lado.

El Betis, con otras prioridades

Julian Brandt se trata de un centrocampista de 30 años de carácter ofensivo con capacidad para jugar tirado a los costados y que acumula casi 50 partidos como internacional absoluto por Alemania. El futbolista ha desarrollado toda su carrera en su país natal. Formado en las categorías inferiores del Wolfsburgo, dio el salto en 2014 al Bayer Leverkusen donde se convirtió en una de las mayores promesas de su generación. El Borussia Dortmund lo firmó en 2019 a razón de unos 25 millones de euros, siendo un jugador que llegó a tener un pico de valoración de 50 kilos. El futbolista ha logrado 135 goles y 148 asistencias en su carrera.

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Sin embargo, el Real Betis plantea otras opciones por el momento. En Heliópolis trabajan en la llegada de Facundo Bernal a cambio de unos 7.5 millones, aunque todavía faltan detalles por pulir tanto con el Fluminense como con el futbolista. Su llegada no será la única, dado que la dirección deportiva espera concretar al menos dos refuerzos más para esa parcela, con nombres como los de Dani Ceballos y Nicolas Raskin mejor considerados que el internacional por alemán, cuyo salario además sería prohibitivo para la economía verdiblanca.

De manera paralela se trabaja en la salida de Nelson Deossa, que no está ni mucho menos definida a pesar de que el Real Betis y el Vasco da Gama alcanzaron un entendimiento para el traspaso del colombiano. Más allá de las limitaciones burocráticas que está teniendo el conjunto brasileño con su situación accionarial, la ralentización de las negociaciones obedece a que el futbolista no termina de concretar un acuerdo respecto a las condiciones de su contrato y según ha podido saber ElDesmarque ha reactivado las conversaciones con otros clubes interesados con River Plate y América de México.