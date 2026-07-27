Celia Pérez 27 JUL 2026 - 10:36h.

"Estoy centrado en el trabajo diario", ha asegurado

Óskarsson le manda otro mensaje a Pellegrino Matarazzo y Lebarbier pide sitio en la Real Sociedad

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Pellegrino Matarazzo sigue poco a poco dando forma la pretemporada de la Real Sociedad. La plantilla ya está en Inglaterra para hacer un stage en el que disputará dos partidos amistosos que le permitirá seguir cogiendo ritmo para la campaña que se avecina. El conjunto txuri urdin continúa con su preparación en lo que Erik Bretos, director deportivo, sigue trabajando en el mercado de fichajes para dar salidas y buscar nuevas incorporaciones que mejoren el nivel de la plantilla. Precisamente en la rampa de salida hay un nombre como el de Arsen Zakharyan, que apuesta por seguir aunque no descarta ningún escenario.

"Es una pregunta difícil. Estoy contento en el equipo. Los trabajadores de la Real, el staff, los compañeros, la afición... todo el mundo son buenas personas y estoy feliz de trabajar con ellos. No me quiero ir, pero tengo que demostrar mi calidad en el campo y voy a intentarlo en esta pretemporada. Quiero estar preparado", respondió en una entrevista en el Diario Vasco.

De hecho, el centrocampista reconoce que a pesar de que su nombre esté en el aire no haber hablado ni con Pellegrino Matarazzo ni con Erik Bretos sobre su futuro. Zakharyan asegura centrarse en la pretemporada y tratar de ayudar al equipo en todo lo posible. "No he hablado ni con el entrenador ni con Erik sobre ello, estoy centrado en el trabajo diario. No he pensado demasiado en el futuro, la verdad. Lo que tenga que pasar, pasará, pero estoy centrado en mí mismo, en ayudar al equipo, en estar en buena forma y dar lo mejor de mí", añadió.

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El delantero ha ido de más a menos y se le buscará una salida. A sus 23 años y ante su tercera temporada como txuri urdin, el club entiende que debe salir para no frenar su ya de por sí estancada progresión.