La lista de descartes de la Real Sociedad: cinco bajas necesarias y podrían ser el doble

Fran Fuentes 14 JUL 2026 - 17:54h.

El técnico tendrá que decidir sobre varios de los jugadores que promocionan desde el Sanse... y alguno de los cedidos que regresan

En qué consisten las obras de Anoeta, cómo afectan al Mundial 2030 y cuál será el nuevo aforo del estadio de la Real Sociedad

Compartir







La Real Sociedad sigue trabajando en Zubieta con la pretemporada. Ante las ausencias mundialistas y de lesionados, Pellegrino Matarazzo ha echado mano del equipo filial y tiene a los potrillos trabajando junto al primer equipo. En este sentido, sumando los chicos de la cantera y dejando a un lado las ausencias, informa Mundo Deportivo de que se encuentran concentrados nada menos que 30 jugadores. Un número más elevado si, más allá de que convivan dos equipos juntos, tenemos en cuenta que en el conjunto txuri urdin faltan aún ocho: Álvaro Odriozola, Jon Balda, Jon Gorrotxategi y Carlos Fernández, lesionados, y Luka Sucic, Gonçalo Guedes, Take Kubo y Mikel Oyarzabal, mundialistas entre los cuales solo el '10' queda vivo en la competición, mientras que el resto ya está de vacaciones.

En este sentido, en cuanto a la foto completa, la Real Sociedad tiene ya a 26 jugadores en dinámica de primer equipo. Es por eso que, antes de que Erik Bretos ejecute los fichajes que entienda necesarios, primero tiene que dar salida a no pocos jugadores. La lista de salidas empieza por un Jon Karrikaburu quien, pese a no disfrutar prácticamente de minutos en todo el año, goza de buen cartel en LALIGA HYPERMOTION e incluso algunos clubes de LALIGA EA SPORTS. Al delantero se suma Arsen Zakharyan, un jugador que ha ido de más a menos y al que se le buscará una salida. A sus 23 años y ante su tercera temporada como txuri urdin, el club entiende que debe salir para no frenar su ya de por sí estancada progresión.

PUEDE INTERESARTE Erik Bretos apunta al fichaje que refuerce la defensa de Matarazzo: agente libre tras finalizar contrato con el Lens

A ellos dos hay que tener en cuenta a los tres cedidos. Como bajas seguras se entiende que se darán las de Carlos Fernández, Mikel Goti y Javi López. Su rendimiento ha sido dispar: el lateral ha sido irregular en el Real Oviedo, aunque ha acabado jugando bastante; el mediapunta fue de más a menos, irrumpiendo en el Córdoba CF con mucha calidad y liderazgo pero desapareciendo de los onces con el paso de las semanas; y el delantero sevillano la rompió en el Mirandés, aunque no fue suficiente para lograr la permanencia. Estos nombres están decididos para que salgan, aunque todavía se valora cuál es la mejor fórmula para que se marchen.

Por último, el caso de Jon Pacheco es difícil. El jugador, que se recupera de una operación de tobillo tras una lesión en el Deportivo Alavés, se probará esta pretemporada. El zaguero está ante, posiblemente, su última oportunidad de consolidarse, como mínimo, como elemento de rotación en la plantilla. Sin embargo, la Real busca centrales en el mercado. De lo que sea capaz de ofrecer cuando vuelva puede depender que firmen a uno o a dos.

Por otra parte, entre los jugadores del Sanse que promocionan puede producirse alguna baja. En el caso de Jon Balda, también lesionado, cumple 24 años, por lo que, de quedarse en el filial, no podría promocionar al primer equipo. En principio se espera que se quede a las órdenes de Matarazzo, pero habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la pretemporada y si convence al técnico, ya que el fichaje de un lateral izquierdo de garantías está sobre la mesa. Un caso parecido al de Mikel Rodríguez, quien, pese a su calidad y dominio en el centro del campo del filial, a priori tiene el camino cortado por jugadores como Yangel Herrera, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sucic o Pablo Marín.

Asimismo, habrá que esperar para ver qué decisiones se toman con jugadores más hechos como Gorka Carrera, quien fue el pichichi del filial el año pasado, o Job Ochieng, a quien, en principio, se les buscaba una cesión para que se fogueasen en LALIGA EA SPORTS. Sea como fuere, se esperan un mínimo de cinco bajas, totalmente necesarias para dar entrada a los jugadores que se pretende fichar. Sin embargo, este número podría alargarse incluso a diez o doce, teniendo siempre en cuenta las decisiones que tome Pellegrino Matarazzo con algunos jugadores que hay en el alambre.