La versión más seria de Julián Álvarez: ni las bromas de sus compañeros le sacan una sonrisa

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 12:31h.

El delantero argentino es uno más en los entrenamientos grupales, pero su estado de ánimo parece no haber cambiado

Edu Aguirre y todo lo que tiene que hacer ahora Julián Álvarez: "Saber quién lo ha engañado"

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Julián Álvarez afronta una nueva etapa en el Atlético de Madrid después de un verano marcado por su deseo de marcharse al FC Barcelona. El argentino quería salir del conjunto colchonero, pero la operación nunca llegó a concretarse, por lo que ahora le toca volver a empezar de cero. Eso sí, las imágenes que el delantero deja en los entrenamientos siguen reflejando a un futbolista distante y con el gesto serio. El '19' ya se reincorporó al trabajo con el grupo la semana pasada tras su "indisposición" y, tras quedarse fuera de la convocatoria frente al Sevilla, Diego Pablo Simeone ha confirmado que estará disponible para el partido frente al Athletic Club.

Julián Álvarez no olvida su deseo y el Cholo Simeone busca recuperarle

El escenario ha cambiado, pero no necesariamente la voluntad del futbolista. Julián trasladó durante el verano su intención de jugar en el Barcelona y el club catalán llegó a trabajar en su incorporación. El Atlético, sin embargo, se mantuvo firme en su negativa a negociar su salida. El mercado ya está cerrado y la situación obliga a todas las partes a convivir y empezar de cero. En el Atlético quieren recuperar al Julián que fue decisivo durante las dos pasadas temporadas y que se convirtió en la estrella del equipo. Mientras tanto, el Barça y el propio entorno del jugador no parecen haber olvidado lo de este verano y todo apunta a que el mercado de invierno volverá a ser una ventana para salir de la entidad rojiblanca.

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Ni las bromas cambian el gesto de Julián Álvarez

La sesión de este viernes, la última antes de viajar a Bilbao, ha vuelto a dejar una imagen significativa. Julián trabajó junto a sus compañeros, pero mantuvo durante buena parte del entrenamiento la expresión seria que le viene acompañando desde su regreso tras las vacaciones. Incluso en los momentos de menos tensión, con las habituales bromas entre compañeros, el argentino apenas ha modificado su gesto.

Lo que si ha cambiado es que no hay señales de una nueva situación de "rebeldía" ya que los entrenamientos con el grupo y la próxima convocatoria apuntan a una reintegración completa. El Atlético necesita que Julián vuelva a sentirse importante y el propio delantero, mientras siga en Madrid, tiene el reto de demostrar sobre el césped que el culebrón del verano no va a condicionar su temporada.