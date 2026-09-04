Arnau Solà, el otro lateral izquierdo con el que el Cholo Simeone podrá contar en Champions

Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 09:49h.

El lateral, una de las grandes irrupciones en la Lista A del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid ya tiene su lista A de la UEFA Champions League. En ella ha incluido a todos los fichajes del pasado curso, entre los que destacan nombres como Cuti Romero, Alex Grimaldo, Morten Hjulmand, Kang-In Lee o Jonathan David. Sin embargo, también hay un nombre que sorprende. No es el de Dani Martínez, puesto que ya conocemos la gran apuesta del club por su figura, dejando incluso de firmar a Nicolás Tagliafico. Es el nombre de Arnau Solà, jugador del Atlético Madrileño. Este defensor, que llegó cedido el pasado mes de julio procedente del Arouca, ha sido incluido en el listado principal de jugadores que podrían acompañar al primer equipo.

De este modo, Diego Pablo Simeone se cubre las espaldas en caso de que necesite hacer rotaciones o que jugadores como Grimaldo o Dani Martínez sufran algún percance , ya sea en forma de lesión o de sanción arbitral.

¿Quién es Arnau Solà, el lateral del Atlético Madrileño en la lista A de Champions?

Criado en la cantera del FC Barcelona, cuando ya formaba parte del Juvenil A, la UD Almería se hizo con los servicios de Arnau Solà, pensando en la gran proyección que tendría como futbolista. Sin embargo, tras apenas un mes de pretemporada, el conjunto indálico decidió cederle y se marchó al Real Murcia. Desde entonces ha ido acumulando cesiones, al FC Cartagena y al Villarreal B, para ser fichado el verano del 2025 por el Arouca a cambio de 500.000 euros.

Apenas seis meses después, el Arouca decidió buscarle una cesión, recalando en el UD Ibiza de Primera RFEF. Este mismo verano el lateral catalán llegó al Atlético Madrileño como cedido desde el club portugués. Y, a sus 23 años, está incluido en la lista A de la UEFA Champions League con el conjunto rojiblanco.