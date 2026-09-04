Redacción ElDesmarque 04 SEP 2026 - 06:27h.

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Julián Álvarez sigue siendo el protagonista absoluto de la actualidad del Atlético de Madrid. El delantero argentino no cesa en su su empeño de fichar por el FC Barcelona aunque tendrá que esperar, al menos, al próximo mes de enero. LALIGA vuelve para el conjunto rojiblanco y desde el Atleti tienen claro que el ariete va a jugar un papel clave en la temporada del equipo colchonero. Así lo desvela Álex Silvestre en El Chiringuito.

"En el Atlético de Madrid me dicen que están completamente convencidos de que van a recuperar al mejor Julián Álvarez, que aquí ahora mismo el mayor perjudicado si no rinde es Julián. A Julián le conviene rendir y al Atleti le conviene que rinda y van a hacer todo lo posible. A mi me dicen desde el Atleti que el mejor fichaje para el equipo va a ser Julián Álvarez, están convencidos de que lo van a recuperar. Entiendo que me lo dicen porque han tenido un feedback positivo con Julián, no sé lo que habrán hablado, pero están convencidísimos", asegura Álex Silvestre.

Una versión de la que dudan tanto Edu Aguirre como José Álvarez que piensan que el futbolista argentino va a seguir haciendo todo lo posible para tensar la situación y conseguir que al Atlético no le quede más remedio que venderle en la próxima ventana de traspasos del mes de enero.

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