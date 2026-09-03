Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 22:10h.

El ex del Atlético de Madrid no pierde la oportunidad de defender a Jonathan David

Raúl Asencio rompe su silencio tras lo del juicio y una alcoholemia

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Jonathan David todavía no ha debutado con el Atlético de Madrid y ya ha tenido que enfrentarse a uno de los peajes más habituales de las redes sociales: el juicio inmediato sobre su físico. Algunas imágenes de sus primeros entrenamientos como rojiblanco han provocado comentarios cuestionando su estado de forma y asegurando que el canadiense habría llegado "pasado de peso". Una crítica especialmente llamativa porque el delantero apenas acaba de aterrizar en Madrid y porque, según explicó en su presentación, llega después de completar la pretemporada con la Juventus y se siente "listo" para jugar ante el Athletic Club.

Griezmann no se calla y se lanza

El ruido no ha pasado desapercibido para Antoine Griezmann. El francés, que acaba de cerrar su etapa como uno de los grandes símbolos de la historia reciente del Atlético y máximo goleador del club, salió públicamente en defensa de su antiguo equipo y de su nuevo delantero. Ante uno de los comentarios que señalaba el supuesto sobrepeso de David, Griezmann respondió con una frase tan breve como contundente: "Pasado de peso tú". Más allá de la pulla, el gesto tiene cierto significado: el futbolista que durante años soportó críticas, debates y hasta una relación complicada con parte de la afición atlética conoce perfectamente lo que supone quedar expuesto a un juicio inmediato antes de que el balón dicte sentencia.

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Y precisamente ahí está el verdadero desafío de David. El Atlético no le ha fichado para ser Griezmann, ni para sustituirle, sino para aportar un perfil diferente a una delantera en la que también están Julián Álvarez y Alexander Sørloth. El canadiense llega cedido por la Juventus con opción de compra y con el recuerdo de un delantero que en el Lille llegó a marcar 109 goles en cinco temporadas, aunque su primer curso en Turín se quedó en ocho tantos. Ahora deberá convertir las dudas de las redes en goles y, sobre todo, demostrar que el físico que algunos ya cuestionan puede convertirse en una de sus armas. Griezmann, desde fuera, ya le ha lanzado el primer mensaje: que hable el césped.