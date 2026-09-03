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Marcos Llorente anuncia por sorpresa su retirada de la Selección Española: "Esta decisión ya la tenía tomada"

Marcos Llorente, con la Copa del Mundo
Marco Llorente, en el Mundial con España. Cordon Press
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Marcos Llorente siempre tendrá un hueco en la historia de la Selección Española. A fin de cuentas, el jugador del Atlético de Madrid ha sido uno de los que lograron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, poner la segunda estrella en la camiseta. Sin embargo, y pese a tener una edad de 31 años, el madrileño acaba de anunciar su retirada de la Selección. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Llorente explica que se trata de una decisión muy meditada, personal y que ya había tomado incluso antes del inicio de la cita mundialista del pasado mes de junio.

Marcos Llorente, en el Mundial
Marcos Llorente, en el Mundial. Cordon Press
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El comunicado de Marcos Llorente

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.

Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada.

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Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.

Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia".

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