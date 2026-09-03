Basilio García Sevilla, 03 SEP 2026 - 17:26h.

"No creo que se haya ido por una cuestión del ambiente", explica Davide Ancelotti

Félix Correia es el extremo elegido

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El fichaje de Félix Correia por el Sevilla FC llegó prácticamente sobre la bocina. El extremo portugués fue confirmado oficialmente el martes, el último día del mercado de fichajes tras llegar a la ciudad pasado el mediodía, pero un día antes había quedado cerrado… y el viernes anterior había sido titular con el OSC Lille en el meritorio empate que sacó contra el PSG, el campeón de Europa y ultradominador del fútbol galo.

Ese hecho, unido a que jugó todos los partidos de todas las competiciones la pasada temporada en el Lille, equipo que acabó tercero de la Ligue 1 y jugará la Champions League -debuta el martes ante el Betis-, llamó la atención del aficionado sevillista, que no entendía muy bien cómo una pieza tan utilizada había acabado saliendo de su club de origen en calidad de cedido con opción de compra. José Ignacio Navarro incluso reconoció que en los despachos de la ciudad deportiva había sorprendido su titularidad ante el equipo de Luis Enrique cuando ya se le había echado el ojo.

Este jueves, el Lille juega a domicilio ante el Toulouse, y en la previa del partido, Davide Ancelotti, su entrenador, ha explicado por qué han decidido desprenderse de Correia. “Es un jugador que aprecio, pero teníamos a tres jugadores en esa posición, debíamos tomar una decisión. Es un jugador que se mantuvo profesional, que ayudó mucho al equipo. Son decisiones difíciles de tomar en el fútbol. Quiero agradecer a Félix por el trabajo realizado y su personalidad”, señaló el nuevo entrenador del Lille, hijo del mítico Carlo Ancelotti y que tiene como segundo a un exsevillista como Luis García Tevenet.

En las redes sociales han circulado numerosos comentarios de aficionados del Lille poniendo en duda las capacidades de Félix Correia, pero Ancelotti no vincula esa atmósfera en su contra como detonante para su salida. “No creo que se haya ido por una cuestión del ambiente”, zanjaba.

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Félix Correia nunca se rinde

Mientras tanto, el jugador ha concedido una entrevista a los medios de comunicación del Sevilla en hace suyo uno de los lemas del club. “Soy un jugador inteligente, que lucha por la pelota, que va fuerte a los duelos y nunca se rinde, algo que es muy importante como mentalidad. Sé que es el lema del Sevilla, así que espero encajar bien aquí”, quizás por ello decidió tomar la oportunidad de enrolarse en un equipo con tanto por hacer como el Sevilla y una liga nueva como la española.

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Correia se fue del Lille con 50 partidos disputados, cinco goles anotados y seis asistencias un año después de que los galos pagaran siete millones de euros por él al Gil Vicente. Unos números francamente buenos que espera repetir en el Sevilla.