Basilio García Sevilla, 03 SEP 2026 - 14:03h.

Mercados como el portugués, el árabe, el turco o el brasileño siguen abiertos

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Fabio Cardoso no tiene sitio en este Sevilla FC. Así se le explicó al jugador nada más regresar de las vacaciones, y así sigue siendo una vez cerrado el mercado de fichajes de LALIGA EA SPORTS. El defensa luso lleva todo el verano entrenando con el resto de los apartados, que han ido saliendo uno a uno hasta dejarle solo. Desde que se firmara la última salida, está entrenando en solitario y así continúa.

Nianzou se fue al Lille, Rafa Mir al Aris de Salónica, Fede Gattoni al Ascoli, Joan Jordán al Estrela Amadora y Pedrosa al Rayo Vallecano. Por todos, el Sevilla tiene que pagar parte del salario de la temporada que le quedaba, y en el caso del lateral catalán asume la parte de ficha que no paga el club rayista.

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Sin embargo, el club estuvo negociando con Fabio Cardoso para rescindirle el contrato pagándole una parte del contrato pendiente, facilitándole que encontrara equipo como agente libre, peor el jugador se negó. Un año después de que Antonio Cordón le rescatara a última hora -vía Jorge Mendes- desde un Oporto en el que no tenía sitio, y tras haber tenido una participación testimonial con solo cinco partidos disputados, no está dispuesto a renunciar a ni un solo euro para terminar con su vinculación.

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El Sevilla apremia a Fabio Cardoso

Con todo y con el mercado cerrado, el Sevilla no cede ni un ápice en sus pretensiones. Fabio Cardoso sigue entrenando en solitario, y el club le apremia para que acepte algunas de las ofertas que le pueden llegar en las próximas horas de mercados que aún no han cerrado.

Sin irse muy lejos, el de Portugal, su país natal, cierra en la medianoche del sábado al domingo, mientras que el de Arabia Saudí, donde ya jugó, se acaba 24 horas más tarde. El turco, uno de los más activos este verano, termina el viernes, mientras que el griego llega hasta el día 15. Al otro lado del charco también hay opciones que acaban más adelante. El brasileño -en junio se le relacionó con el Sao Paulo- y el mexicano cierran el 11 de septiembre. En el club esperan redondear su plantilla dando salida a un jugador que no cuenta, siempre y cuando le compense a nivel económico y no tenga que cargar con su ficha íntegra. En ese caso, se quedará en el club con un estatus muy menor, sin opción alguna de tener minutos.