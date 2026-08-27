El Sevilla confirma la fórmula con el adiós de Adriá Pedrosa

Pepe Jiménez Sevilla, 27 AGO 2026 - 22:32h.

El Rayo no contará con opción a compra

El Sevilla tasa en dos millones la salida de Adriá Pedrosa

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El Sevilla, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este jueves la cesión de Adriá Pedrosa, lateral que se marcha sin opción a compra, a diferencia de lo ocurrido el pasado año con el Elche.

Con contrato aún hasta 2028, Adriá Pedrosa firma una cesión simple en la que el Rayo se hará cargo de algo más de la mitad del salario del lateral zurdo, jugador que lleva ejercitándose de manera paralela al grupo desde casi principios de pretemporada.

Así lo ha anunciado el Sevilla:

"El Sevilla FC y el Rayo Vallecano han llegado a un acuerdo para la cesión de Adrià Pedrosa a la entidad madrileña hasta el final de la presente temporada 2026-2027. El lateral zurdo de 28 años inició su andadura en el Sevilla FC en el verano de 2023 tras firmar procedente del RCD Espanyol.

Como sevillista ha jugado 75 encuentros oficiales en los que anotó tres goles y repartió cinco asistencias, repartidos en dos cursos completos y un único partido ante el Getafe en la temporada 2025-2026. El pasado curso, Pedrosa se marchó cedido al Elche CF, club en el que disputó 30 partidos y anotó un gol y dio dos asistencias. El Sevilla FC desea al jugador la mejor de las suertes en este curso con el Rayo Vallecano".