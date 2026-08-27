Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 17:32h.

José Antonio Camúñez Alcantarilla entra en representación de Nervión Grande SL

El consejo de administración del Sevilla incorpora tres nuevos miembros a la espera de un cuarto

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El Sevilla FC ha renovado su consejo de administración en las últimas semanas en un 50%, aunque las cabezas visibles siguen siendo José María del Nido Carrasco y José Castro, presidente y vicepresidente y las personas más señaladas por una afición muy crítica con sus dirigentes. Asimismo, las sociedades representadas siguen siendo las mismas, con la participación de las familias de grandes accionistas, y además se ha completado la nómina de consejeros tras muchos meses con un asiento vacante.

Si el pasado 11 de agosto se anunciaron las incorporaciones de tres nuevos consejeros, este jueves se ha hecho oficial la entrada en el órgano de gobierno sevillista de un miembro más. En concreto, José Antonio Camúñez Alcantarilla, sevillano de 40 años, se sentará en el sillón reservado a Nervión Grande SL, una de las sociedades que administra el presidente Del Nido Carrasco.

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Su padre, José Antonio Camúñez Morilla, estuvo ligado a grandes paquetes accionariales del Sevilla en su tiempo, y también fue consejero del Xerez CD en la época de José María Gil Silgado, club que quiso adquirir en 2009. Estuvo vinculado, además, con una posible compra del Cádiz CF en 2010 cuando Antonio Muñoz presidía el club amarillo, pero las diferencias en las formas de pago abortaron la operación.

Camúñez sustituye así a Jorge Marín Granados, quien fuera el primero en abandonar el consejo tras el convulso tramo final de la pasada temporada. Tras él, le siguieron el vicepresidente Fernando Carrión Amate y la consejera Carolina Alés Matador, representantes de dos de las familias con mayor representación en el capital social de la entidad, que han sido sustituidos por José Luis Iglesias Moya y Álvaro García Almagro, respectivamente.

Un consejo de ocho miembros y un secretario

Además, se da la circunstancia de que el Sevilla completa su consejo por primera vez desde principios de 2025. En la Junta de Accionistas del 10 de enero de ese año, entró en el consejo la empresa Sosteoil SL, cuyo único administrador era Del Nido Carrasco, pero no tuvo representación personal hasta que a principios de mes se anunció la incorporación de Ismael Villalobos, presidente de la compañía La Casa de Las Carcasas.

Así, el Sevilla vuelve a tener ocho consejeros, lo que no sucedía desde la salida de Enrique de la Cerda en aquella fecha, hace más de 20 meses, y se han renovado la mitad de los puestos. Continúan, además de Del Nido Carrasco y José Castro, su hermano Luis Castro y Francisco Guijarro Raboy, así como el abogado Alberto Pérez-Solano como secretario.

El nuevo consejero

El nuevo consejero sevillista, José Antonio Camúñez Alcantarilla, es licenciando en Economía por la Universidad de Navarra, tiene además un Executive MBA por ESADE y cuenta con formación ejecutiva en UCLA Anderson.

Camúñez es propietario y CEO del Grupo ISP, grupo empresarial andaluz especializado en el desarrollo y la gestión de proyectos de colaboración público-privada del que se hizo cargo tras la enfermedad y fallecimiento de su padre. Su actividad abarca los sectores del ecoturismo, el alojamiento rural, la hostelería -es propietaria, por ejemplo, de la Iguana Terraza, en el Muelle de Las Delicias-, la movilidad, los aparcamientos y los servicios Smart City. Anteriormente fue director regional para las Américas de la multinacional Natra, con base en Canadá.