Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 16:26h.

Las familias Carrión y Alés deberán asignar responsables para sus acciones

Carolina Alés también dimite y deja su puesto en el Sevilla

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Más protagonistas, responsables y solos que nunca. Las dimisiones de Fernando Carrión y Carolina Alés anunciadas este viernes han significado un importante terremoto institucional en un Sevilla que, precisamente, no está para muchos movimientos, que ha evidenciado sus problemas internos y que, además, han dejado a José María del Nido Carrasco, presidente, y a Pepe Castro, vicepresidente, casi como únicas cabezas visibles (y principalmente criticables) en la entidad.

Con Francisco Guijarro (perteneciente al grupo de Sevillistas de Nervión), Luis Miguel Castro y el abogado Pérez Solano como acompañantes -a la espera de los representantes designados por Carrión y Alés-, Castro y Del Nido Carrasco, Del Nido Carrasco y Castro, se han quedado como principales responsables (aún más) de las decisiones en el futuro del Sevilla.

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Hasta ahora, las críticas, principalmente concentradas en estas dos figuras, se repartían de manera leve con Fernando Carrión y Carolina Alés, pero la marcha de ambos, la de la hija del expresidente por "desgaste", deja aún más expuestos al presidente y al vicepresidente.

Cabe recordar que el Sánchez-Pizjuán despidió en la última cita del pasado curso a ambos accionistas con una sonora pitada y cánticos no demasiado respetuosos pensando que la venta al grupo liderado por Sergio Ramos se firmaría sin problemas, pero tras los últimos movimientos en las negociaciones, todo se rompió y ambos siguen en sus sillones. Y ahora, más expuestos.

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¿Afectará a la venta? ¿Y Del Nido Benavente?

Todo este movimiento ha despertado una pregunta alrededor del nerviosismo instalado en el Sevilla y es que se desconoce, por el momento, si la salida de Fernando Carrión y Carolina Alés podría acelerar notablemente un acuerdo en la venta por el Sevilla.

Igualmente, es importante señalar que en todo este puzle hay una pieza que es tan importante como olvidada y no es otra que la de José María del Nido Benavente, que acercó posturas con la entidad hace días y que bien podría pronunciarse ahora tras la marcha de estos dos nombres... para cualquier situación.

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Las puertas y las incógnitas se abren de par en par en este Sevilla tras los últimos movimientos y parece que cualquier escenario, por complicado que parezca, podría presentarse en el Sánchez-Pizjuán durante las próximas semanas.