Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 13:41h.

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Movimientos inesperados en la directiva del Sevilla. Mientras las miradas se centran en una posible venta, con un importante frenazo tras el rechazo a Sergio Ramos y sus inversores, el gran golpe lo ha dado Fernando Carrión, que ha dimitido como vicepresidente de la entidad y ahora deberá designar a un nuevo representante para su familia.

Vicepresidente desde 2023, Fernando Carrión anunció su dimisión en el cargo por motivos profesionales, tal y como aseguran fuentes del club a este medio, esta semana y abandona de manera inmediata su puesto, como ha adelantado El Chiringuito.

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Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la Familia Carrión abandone el Sevilla, ya que ahora se espera que se asigne a un nuevo representante para las acciones que representan este apellido (aún no se ha producido) y en ese momento se anunciará de manera oficial el cambio.

El peso de la Familia Carrión en el Sevilla

Los herederos de Rafael Carrión mantienen aproximadamente un 15% del capital social, y hasta ahora el pasado año habían estado representados con tres sillones en el consejo de administración -Fernando Carrión, Jesús Carrión y Javier Uruñuela-, aunque con la reducción del número de consejeros solo tendrán a uno. El último fue elegido por la Junta en representación de la sociedad Gestores técnicos superiores de asesoramiento, inversión y cobros SL, propiedad de la familia, pero según pudo conocer ElDesmarque había movimientos preparados para que Fernando fuese el representante de esta empresa en el consejo.

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Cabe recordar que Fernando Carrión pudo ser incluso presidente del Sevilla después de que hace unos meses José María del Nido Benavente le ofreciese ser máximo responsable del club si le apoyaba en la Junta.

El movimiento no era baladí, pues el padre de los Del Nido lo hizo con la única de las grandes familias que no firmó el pacto de gobernabilidad en noviembre de 2019, de modo que es totalmente libre de votar con sus acciones en el sentido en el que desee.