El futuro que viene en el Betis

Álvaro Borrego 03 JUL 2026 - 12:56h.

Hasta doce canteranos empezarán la pretemporada con el primer equipo, siendo estos la base del futuro del Betis

Facundo Bernal pasará el reconocimiento médico en Brasil antes de unirse al Betis

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La burbuja del fútbol hace que el futuro a medio - corto plazo del deporte esté encaminado hacia una progresiva apuesta por la cantera, dadas las dificultades para controlar un mercado ya de por sí inflado y el rédito económico que puede generar confiar en los más jóvenes, que en el caso del Real Betis han reportado más de 100 millones de euros por ventas en la última década. Será precisamente una de las piedras angulares del proyecto del club verdiblanco, cuya fábrica de talentos puede presumir de ser una de las mejores del país. La hoja de ruta de la entidad pasa porque cada vez tengan mayor protagonismo en el primer equipo, oportunidad que este verano buscarán aprovechar hasta doce canteranos.

Según avanzaba ElDesmarque el pasado miércoles, los canteranos que empezarán a las órdenes de Manuel Pellegrini serán los defensas Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, prometedor central que despierta la atención de la Premier League, y Carlos de Roa, los centrocampistas Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez y los atacantes Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina, el máximo goleador de la última edición de la Youth League, además de Pablo García (y Gonzalo Petit). El guardameta Manu González y el extremo José Antonio Morante se sumarán a la concentración una vez concluyan su andadura con la selección española en el Europeo sub19. En cualquier caso esta lista está sujeta a cambios y podrá ser modificada durante la semana si se produce alguna incorporación o novedad de última hora.

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Manu González oposita a ser el tercer portero del Real Betis la próxima temporada. El club quiere reforzar su apuesta por uno de los máximos exponentes de la cantera, llamado a dar muchas alegrías a la hinchada verdiblanca a medio largo plazo. Con 19 años recién cumplidos el futbolista natural de Isla Mayor es, de largo, uno de los mejores guardametas que han pasado por Heliópolis, según aseguran las personas que lo ven trabajar en el día a día, y tendrá su gran oportunidad en la 26/27, donde alternará la dinámica de primer equipo con participaciones con el filial para no cortar su progresión. Se incorporará cuando termina el Europeo sub19 con España.

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Emmanuel N'Goran (Tiébissou, Costa de Marfil, 1 de enero de 2007) se incorporó a la disciplina bética en enero de 2025, procedente de la escuela Young África de Ghana, para formar parte del Juvenil División de Honor, aunque tal ha sido su irrupción que ha terminado siendo una pieza importante en el filial e incluso ya sabe lo que es entrenar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El Real Betis, en vistas de su proyección, se cubrió las espaldas renovando su contrato hasta junio de 2030 y poniéndole una cláusula de 30 millones. Esta temporada, el central africano tuvo una importante participación en la UEFA Youth League, se convirtió en campeón de la Copa del Rey Juvenil y se ha asentado con el Betis Deportivo, participando en diez ocasiones como titular. Tanto el Chelsea como el Manchester United han hecho saber que mantienen un seguimiento sobre el futbolista costamarfileño, al que han visto en directo en reiteradas ocasiones.

Natural de Dos Hermanas, Carlos de Roa (18 años) no es ningún desconocido para Manuel Pellegrini. Con pasado en la cantera del Sevilla, su nombre fue uno de los destacados en el equipo campeón de la Copa de Campeones y ya este pasado verano se ejercitó con sus compañeros, llegando incluso a jugar algunos minutos con el primer equipo en amistosos. Un lateral izquierdo con unas condiciones sobresalientes cuya pista conviene seguir de cerca.

Óscar Masqué llegó procedente del FC Barcelona, donde ya estaba consolidado como uno de los jóvenes valores de La Masía. Allí compartió vestuario en el fútbol base con Pau Cubarsí, actual titular indiscutible en la zaga del Barça. Juntos estuvieron formándose en la escuela culé hasta que separaron sus caminos, uno subiendo de categoría en Barcelona y el de Cabrianes marchándose a la cantera verdiblanca en busca de oportunidades. Para el que no lo haya visto jugar, Masqué es un lateral diestro con gran despliegue físico, buen manejo de las dos piernas, muy buen trato de balón, capacidad asociativa y proyección ofensiva. Internacional por las categorías inferiores de España.

Iván Corralejo fue otro de la generación dorada en la Copa de Campeones y la Copa del Rey juvenil. De Valverde del Camino, lleva desde pequeño en la cantera verdiblanca, y en 2023 firmó su primer contrato profesional, siendo aún cadete. Ha estado en la selección en la sub 18, sub 17 y sub 16. Es centrocampista, pero eso con una brillante capacidad ofensiva (marcó un hat-trick en las semis de la Copa de Capeones hace dos años). Esta temporada ha debutado y participado en tres ocasiones con el primer equipo.

Gnangoro Bouare es un pivote de 22 años que esta temporada ha jugado treinta partidos con el filial. Las salidas de Sergi Altimira y Amrabat, dado que Facundo Bernal necesitará una etapa de adaptación, le harán estar con el primer equipo al menos en las primeras semanas de pretemporada. Un futbolista que destaca por su dominio de balón, polivalencia y portento físico. Rica Fúnez, que ha entrenado esta temporada con el primer equipo en alguna ocasión a las órdenes de Pellegrini, ha sumado nueve goles y casi una decena de asistencias con el juvenil, mejorando todavía más sus cifras de la pasada temporada. El centrocampista de 19 años ya fue el jugador con más minutos entonces y el futbolista con más partidos en la historias del club en la Youth League (11) Borja Alonso, natural de Las Palmas de Gran Canaria, llega al Betis procedente del Real Madrid hace justo un año y tras su primera temporada ha levantado el interés de equipos como Real Zaragoza o Sporting de Gijón.

José Antonio Morante es una de las grandes esperanzas del futuro. A estas alturas ya todo el mundo sabe que es el hijo de Morante de la Puebla, el genial torero de La Puebla del Río, bético reconocido. En mayo de 2023, procedente del Coria, llegó a la disciplina verdiblanca para comenzar su etapa como juvenil. Está siendo una de las sensaciones de la selección española en el Europeo sub19. Se incorporará nada más concluya el campeonato.

Kwame Sosu llegó el verano de 2024 a la disciplina verdiblanca, siendo importante meses después en los grandes éxitos del equipo de División de Honor juvenil, disputando 28 partidos y marcando nueve goles, uno de ellos en la semifinal de la Copa de Campeones. Tanto es así, que tras su primer año entró de pleno derecho en los planes del Betis Deportivo, con el dorsal ‘14’ a la espalda. Un habilidosísimo extremo. El Betis le pudo ver jugando para el Desidero FC, un equipo de la segunda división de Ghana que, como curiosidad, jugaba con la camiseta del Watford inglés. Pese a su juventud, incluso llegó a recibir el trofeo de MVP de uno de los partidos de su equipo de manos de Thomas Partey. Unos vídeos jugando en campo de tierra ayudaron para tomar la decisión definitiva.

Natural de Plasencia, Rodrigo Marina llegó muy joven a la cantera verdiblanca, en categoría infantil, y fue quemando etapas hasta subir al División de Honor juvenil con 17 años, pero una grave lesión de rodilla frenó su progresión tras haber debutado con el Betis Deportivo en la Segunda RFEF. El año pasado recuperó su mejor versión y fue una de las piezas clave en los éxitos del primer equipo juvenil, logrando nada menos que 27 goles. Este curso el internacional por las categorías inferiores de España se ha convertido en uno más del filial. Pero especialmente brillante han sido sus apariciones con el juvenil A en la Youth League. Rodrigo Marina marcó en los seis partidos que el Real Betis ha participado este curso en la Champions juvenil, logrando nada menos que 10 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la competición.