Facundo Bernal pasará el reconocimiento médico en Brasil antes de unirse al Betis

Álvaro Borrego 03 JUL 2026 - 11:27h.

El centrocampista se someterá este viernes a los exámenes médicos y estará en el inicio de la pretemporada del Betis

El Betis explota sus virtudes para vender

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Facundo Bernal se convertirá en los próximos días en el primer fichaje del Real Betis Balompié para la temporada 2026/27. Una vez acordados los términos de la operación, el conjunto verdiblanco pagará al Fluminense alrededor de 9.5 millones de euros, impuestos incluidos, para hacerse con el 100% de los derechos del centrocampista, guardándose los brasileños un 5% del porcentaje de la plusvalía de una futura venta. Según avanzaba el periodista Uriel Iugt el futbolista uruguayo pasará este viernes el reconocimiento médico en Río de Janeiro, Brasil, hasta donde se han desplazado representantes de los servicios médicos del club, y una vez lo supere podrá viajar hasta la capital hispalense para empezar la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Facundo Bernal tendrá ficha de comunitario

Facundo Bernal se trata de un pivote de 22 años y 187 centímetros internacional absoluto por Uruguay aunque con pasaporte italiano, por lo que podría ocupar ficha de comunitario. La dirección deportiva maneja buenos informes de este futbolista desde el verano pasado, aunque es ahora cuando la operación ha terminado de llegar a buen puerto. El futbolista se formó en las divisiones inferiores de Defensor y fue traspasado en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado más de un centenar de encuentros oficiales.

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En un principio el traspaso se valoró la posibilidad de acordar un traspaso por un montante algo menor, quedándose los brasileños un porcentaje del centrocampista, pero finalmente los verdiblancos han logrado amarrar la totalidad de la propiedad del jugador. El Flu se queda únicamente con el 5% de la plusvalía de una futura venta.

Será este el primer movimiento dentro de la profunda renovación que se llevará a cabo en el centro del campo tras la salida de Sergi Altimira, ya jugador del Sporting de Portugal y Nelson Deossa, cuya negociación todavía tiene aristas por resolver. Señalan desde Heliópolis que además del brasileño llegará al menos otro centrocampista más, con los nombres de Dani Ceballos y Nicolas Raskin sobre la mesa.