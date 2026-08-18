Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 20:25h.

El alemán llevaba escasos minutos sobre el terreno de juego, habiendo entrado desde el banquillo

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Apenas tres días después de sufrir un desmayo en un amistoso con el Bayern de Múnich, Jamal Musiala ha vuelto a tener otro episodio similar sobre el terreno de juego. Ha sido durante el partido de pretemporada frente al Heidenheim, saldado con triunfo del conjunto bávaro por dos goles a cuatro. En este encuentro, el '10' alemán entró al terreno de juego en el minuto 61 del encuentro para, pocos minutos después, desplomarse sobre el césped. Rápidamente sus compañeros y los servicios médicos acudieron donde el jugador estaba tendido en el suelo para colocarlo en posición de seguridad y auxiliarle de manera inmediata.

De este modo, Jamal Musiala ha sufrido su segundo episodio de desmayo repentino en un terreno de juego con apenas tres días de diferencia. Se desconoce, de momento, la gravedad del episodio, ya que el Bayern de Múnich aún no ha confirmado nada acerca de su estado de salud a través de un parte médico o un comunicado oficial. De este modo, el centrocampista alemán tuvo que ser sustituido en el minuto 69 del encuentro, tras ser atendido por los médicos del club.

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Por fortuna, el jugador pudo reaccionar sobre el césped e incluso abandonó el terreno de juego por su propio pie, por lo que no se teme por su vida. Sin embargo, se ha intensificado el debate en Alemania sobre por qué el centrocampista ha vuelto a pisar un campo de fútbol apenas tres días después de sufrir el primer episodio.

Jamal Musiala explica por qué se ha desmayado dos veces con el Bayern de Múnich

Posteriormente, el propio Jamal Musiala ha colgado en sus redes sociales un comunicado oficial explicando estos episodios. A continuación puedes leer su traducción al español:

"Lo más importante primero: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por vuestros mensajes y vuestro apoyo. Entiendo que muchos de vosotros estéis preocupados. Hoy quiero tranquilizaros al respecto y explicaros un poco la situación:

Me han detectado episodios de 'ausencia' que aparecen brevemente de forma temporal, pero que son bien tratables, y que se deben a una disfunción neurológica. Estos pueden provocar los momentos que se han producido recientemente, como el desvanecimiento que tuve contra el Leipzig o también ahora en Heidenheim.

Sé que a primera vista pueden resultar aterradores, pero para mí actualmente forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal están siempre a mi lado y me apoyan en este camino.

Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. En estrecha coordinación y manteniendo un contacto regular con los especialistas, fue mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a aquello que más me ayuda durante mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y continuar haciendo lo que más me apasiona, jugar al fútbol. He asumido esa responsabilidad.

En general, tengo muy buenas sensaciones y estoy en el buen camino. Lo que más me ayuda en este camino es seguir persiguiendo victorias y títulos junto a mi equipo y con vuestro increíble apoyo. Espero que esto os ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, os pido que comprendáis que quiero seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis personas de máxima confianza, el club y los especialistas.

Muchas gracias".