El sobrecogedor instante en el que Jamal Musiala se desplomó: el Bayern confirma que está bien

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 AGO 2026 - 09:52h.

El jugador alemán está fuera de peligro y disponible para el siguiente encuentro del club bávaro

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El Bayern de Múnich terminó su amistoso ante el RB Leipzig con una victoria por 3-1, pero el resultado quedó completamente eclipsado por el susto protagonizado por Jamal Musiala. El internacional alemán se desplomó sobre el césped en los últimos minutos del encuentro, poco después de haber marcado, y la imagen ha generado una enorme preocupación entre los aficionados por el estado físico del mediapunta. Por fortuna, las primeras noticias sobre su condición han sido tranquilizadoras y el club bávaro ya ha confirmado que el futbolista se encuentra bien.

Jamal Musiala se desmaya minutos después de marcar gol

El jugador alemán había comenzado el encuentro en el banquillo y saltó al terreno de juego en el minuto 69. Su partido estaba dejando buenas sensaciones y, en el minuto 81, fue precisamente él quien puso el 3-1 para el Bayern. Poco después llegaría la escena que paralizó el Allianz Arena. El alemán empezó a mostrar dificultades para mantenerse en pie hasta el punto de desplomarse. En el vídeo de la acción se aprecia cómo Musiala pide ayuda a su compañero Ismael Saibari y este acude rápidamente para evitar que cayera de manera brusca.

El futbolista permaneció unos instantes tendido en el suelo mientras era atendido, para posteriormente abandonar el campo por su propio pie visiblemente aturdido, y ser sustituido en el minuto 88.

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El Bayern de Munich confirma que el desmayo de Musiala se queda en un susto

Max Eberl, director deportivo del Bayern, habló sobre el estado del futbolista cuando acabó el encuentro. "Lo más importante es que está bien", señaló. Las primeras evaluaciones médicas no han detectado problemas graves y el futbolista ha quedado bajo observación del cuerpo médico del conjunto bávaro. El club ha confirmado que fue un desmayo por calor y deshidratación ya que el partido se disputó con temperaturas cercanas a los 33 grados, algo poco común en Alemania.