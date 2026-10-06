Pablo Sánchez 06 OCT 2026 - 22:37h.

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Pleno de victorias a falta de dos jornadas

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Con su victoria frente a Croacia, España selló su clasificación para la Final Four de la Nations League incluso a falta de dos jornadas. El combinado nacional cierra un periplo de cuatro encuentros con pleno de triunfos. Superó a Inglaterra lejos de casa, goleó a Croacia en casa, venció a la República Checa en Oviedo y finiquitó la faena venciendo a la selección de Modric en Split.

Por delante aún quedan dos partidos frente a Inglaterra en España y en la República Checa donde se decidirá si España se clasifica para la Final Four como primera o segunda de grupo. Todo apunta a que lo hará como líder después de su inmaculada racha.

A falta de esos dos partidos, aún es difícil saber ante qué equipos podría enfrentarse España en los cuartos de final, antes de la mencionada Final Four. En el grupo 1, Francia e Italia tienen muy avanzada su clasificación, aunque no la posición en la que lo harán. Lo mismo sucede con Países Bajos y Grecia en el grupo B, ambas con 8 puntos. Destaca aquí la sorpresa de Alemania, que marcha en estos momentos como tercera clasificada con cinco puntos en su casillero. A España le sigue Inglaterra con seis puntos mientras que en el grupo D Portugal suma pleno de victoiras y ya está clasificada, mientras que Dinamarca marcha en segunda posición con seis. Le siguen Gales y Noruega con tres puntos a falta de esos dos partidos.

Las próximas citas aclararán cómo quedan los cuartos de final y qué equipos optan a estar en la Final Four.

Las fechas de la fase final

Aquellos equipos que superen los cuartos de final estarán en la fase final de esta Nations League. A falta de conocer la sede en la que se disputen las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final y los horarios de los encuentros, la cita se jugará entre el próximo 9 y 13 de junio de 2027.