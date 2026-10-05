La divertida secuencia entre Mikel Merino y Le Normand comparando sus cuádriceps

Redacción ElDesmarque 05 OCT 2026 - 11:30h.

Los dos futbolistas de la Selección Española han protagonizado un momento muy 'random'

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Los futbolistas de la Selección Española se han juntado antes del entrenamiento de este lunes para hacerse una foto de grupo para uno de los patrocinadores del combinado nacional. Mikel Merino y Robin Le Normand han protagonizado un momento de lo más random antes de posar para las cámaras. El futbolista del Arsenal y el jugador del Atlético comparaban el estado físico de sus cuádriceps dejando una imagen de lo más divertida. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de este artículo.