Alberto Cercós García 20 NOV 2026 - 10:01h.

Marc Márquez puede cerrar este fin de semana su décimo título mundial

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Marc Márquez tiene en el Gran Premio de Portimao una nueva oportunidad para cerrar su décimo título mundial. El piloto catalán de Ducati se pondrá la corona otra vez si este sábado gana la 'sprint' y le saca dos puntos a Jorge Martín. Unas cuentas bastante sencillas, pero que requieren un esfuerzo importante. El trazado portugués no es el favorito de Márquez, ni mucho menos. Y no solo eso: él mismo es consciente que no hay que dar nada por sentado. Cualquier error, cualquier caída o cualquier golpe puede ser catastrófico a falta únicamente de dos Grandes Premios para finalizar la temporada. Por eso su discurso es el más cauto posible. Sabe que en los dos próximos fines de semana tiene que sumar 14 puntos para ser Campeón, y con eso se queda.

"Tengo un número en la cabeza que es 14. Tengo que conseguir 14 puntos en dos 'sprints' y dos carreras. En las motos todo puede pasar. Aparentemente dices 14 puntos los van a conseguir, pero hay muchos momentos en un fin de semana. Momentos de riesgo que tienes que saber gestionar, así que la mejor gestión es concentración y concentración significa intensidad", reconocía el español en DAZN. "Lo importante es lograrlo, da igual cuando, este es el objetivo y veremos a ver si lo podemos conseguir", añadía.

Los detalles marcan la diferencia, para bien o para mal

Márquez es consciente de que no hay margen de error. Lo vivido este 2026 con las lesiones, viendo también cómo los pilotos Aprilia no han sido regulares, hace que Marc tenga la mente fría. Sabe que cualquier detalle puede marcar la diferencia, y en ese sentido se acuerda de Tadej Pogacar en La Vuelta. "La tenía casi ganada y esa caída con una piedrecita le dio la victoria a Enric Mas. Veremos, intentaremos gestionar todas las situaciones, estar concentrados, pero sí que espero que tanto Bezzechi como Martín vayan muy rápidos", reflexionaba.

Aún así, llega a Portimao confiado y descansado. "Primero recuperé porque llegamos cansados de toda la ruta asiática, que fue intensa. Estuve tres días recuperando y luego ya pues entrenar, riesgos los justos. No hemos hecho moto, no hemos hecho nada, simplemente para llegar lo más frescos posible aquí en Portimao y Valencia y disfrutarlo", zanja.