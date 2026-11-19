Alberto Cercós García 19 NOV 2026 - 10:41h.

Carlos Sainz sigue desesperado por la situación que esta viviendo Williams esta temporada

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La situación de Carlos Sainz en este 2026 es catastrófica, y eso que el año empezó avisando. Desde los test de Montmeló ya se percibía que algo en Williams no iba del todo bien. Y durante toda la temporada se ha ido corroborando a la perfección. El monoplaza ha estado -y ahí sigue- muy lejos del nivel óptimo para competir por los puntos. Tanto es así que cualquier resultado que se acerque al top10 ya es considerado algo tremendamente positivo. Pero la idea tanto del equipo como del piloto es que el 2027 la historia sea muy diferente. Por eso, Williams va a utilizar la recta final de este curso para adelantar trabajo y poner el foco ya en el año que viene. Una decisión que Sainz acepta, pero no le gusta nada.

"La verdad es que disfruto haciendo tests. Probablemente no haya muchos pilotos a los que les guste, pero a mí sí. Me gusta probar distintos reglajes, probar cosas en el simulador. Siempre siento que aprendo mucho. Pero cuando llega un fin de semana de carrera, lo que me apetece es ganar y pelear por buenos resultados. Y este año no ha habido nada de eso. No me gusta ser piloto de pruebas en los fines de semana de carrera", confiesa el piloto madrileño desde Las Vegas.

El objetivo de Sainz y Williams es claro: 2027

Partiendo de la base que las tres carreras restantes son un mero trámite, el objetivo tanto de Carlos Sainz como de Williams es el de mejorar las prestaciones del monoplaza para empezar el 2027 de una manera más tranquila. "Ahora mismo estamos a un segundo de Racing Bulls, que termina noveno y décimo cuando los cuatro primeros equipos no tienen problemas. Se llevan dos puntos y un punto, y nosotros estamos a un segundo de eso. Por eso, preferimos invertir ese tiempo en hacer de piloto de pruebas y probar cosas para el equipo", cuenta.

Pero la frustración de Sainz tiene un límite. El español 'acepta' esta temporada, pero no quiere que una situación así se repita más veces en su carrera en la Fórmula 1. "Puedo encajar un año así, pero no me veo muchos más años de esta manera. Es mi primera temporada en la que ni siquiera haciendo una carrera perfecta, ejecutándolo todo a la perfección, consigues un punto. Y eso es tremendamente frustrante. Estamos haciendo todo lo que podemos para salir de esta situación el año que viene", zanja.