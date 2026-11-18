Alberto Cercós García 18 NOV 2026 - 14:20h.

Fernando Alonso explica cómo y por qué tomó la difícil decisión de renovar con Aston Martin para 2027

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Como llevamos tiempo sabiendo, Fernando Alonso seguirá una temporada más en la Fórmula 1; pero esta vez su continuidad no estuvo ni mucho menos tan clara como en anteriores ocasiones. El piloto asturiano está viviendo un 2026 especialmente complicado, marcado por las dificultades de Aston Martin para encontrar el rendimiento esperado con el AMR26 y por un proyecto que ha estado muy lejos de las expectativas generadas. La falta de competitividad del motor Honda y los problemas del chasis han convertido los domingos en un ejercicio de resistencia, con muy pocas oportunidades de pelear por los puntos. Una situación que, inevitablemente, le llevó a plantearse seriamente si había llegado el momento de poner punto y final a su trayectoria en la Fórmula 1.

De hecho, el propio Fernando Alonso ha reconocido que esta vez sí estuvo muy cerca de tomar el camino de la retirada. En una entrevista concedida a 'Esquire', el bicampeón del mundo ha explicado cómo vivió un proceso de reflexión mucho más complicado de lo habitual. No fue una decisión que quisiera tomar en solitario. "Intento compartirlo con ellos, con mis amigos, con mis padres y con mi pareja, Melissa. Comparto todo lo que tengo dentro y miro a ver si compartiendo mi punto de vista ellos también lo comparten o perciben una dirección más clara que otra", ha explicado. Sin embargo, aunque escuchó todas las opiniones, sus seres queridos tuvieron claro que la última palabra debía ser exclusivamente suya.

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La continuidad con Aston Martin y el proyecto del Dakar

"Creo que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Siempre tuve más o menos claro seguir, pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50, entonces me llevó más tiempo tomar la decisión", ha confesado. Una balanza que estuvo mucho más equilibrada que en anteriores renovaciones y que demuestra hasta qué punto la situación deportiva de Aston Martin llegó a poner en duda su continuidad. Con 45 años, una trayectoria legendaria y todavía varios retos pendientes, Alonso también tenía sobre la mesa la posibilidad de explorar otras disciplinas. Y finalmente lo compaginará todo. El Dakar, donde ya compitió en 2020, representa una de esas alternativas que siempre han despertado su interés y que volverá a disfrutar a principios de 2027; al igual que otros desafíos fuera de la Fórmula 1 como las competiciones de resistencia.

Finalmente, el asturiano decidió concederse una temporada más, confiando en que el proyecto de Aston Martin pueda dar el salto que todavía no ha conseguido en 2026. No ha sido una renovación sencilla ni una decisión tomada por inercia. Esta vez, Fernando Alonso estuvo realmente cerca de despedirse de la Fórmula 1. Y aunque la retirada tendrá que esperar, el hecho de haber estado tan cerca del 50-50 deja una evidencia: su futuro ya no es una cuestión que pueda darse por sentada.