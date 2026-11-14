Los números del Gran Premio de Madrid confirman un impacto económico a la altura de las expectativas

Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 19:56h.

Salen a la luz las cifras del Gran Premio en el Madring

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El regreso de la Fórmula 1 a Madrid, 45 años después, no solo devolvió a la capital al calendario del automovilismo. La primera edición del Gran Premio de España disputada en el circuito Madring, el pasado septiembre, dejó un impacto económico de 544 millones de euros, contribuyó a crear y mantener 10.948 puestos de trabajo y generó 95 millones de euros en recaudación fiscal. Son las principales conclusiones del estudio socioeconómico elaborado por PwC, que confirma que el estreno del evento superó las previsiones iniciales en sus tres grandes indicadores.

Las cifras mejoraron los cálculos que se manejaban antes de la celebración. El impacto económico fue un 16,5% superior a los 467 millones estimados; el empleo alcanzó 10.948 puestos frente a los 8.850 previstos, un 23,7% más; y la contribución fiscal se elevó hasta los 95 millones, un 14,5% por encima de los 83 millones proyectados. El informe destaca, además, el efecto multiplicador de la prueba: por cada euro de actividad directamente vinculado al Gran Premio se generaron 4,6 euros en el conjunto de la economía madrileña. El impacto equivale al 0,16% del PIB de la Comunidad de Madrid y al 0,30% del PIB de la capital.

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Uno de los motores de ese resultado fue la llegada de aficionados de fuera de la región. Durante los cuatro días del evento se contabilizaron 352.618 asistentes: el 35% procedía del extranjero y otro 20% llegó desde otras comunidades autónomas. El gasto medio durante toda la estancia, entrada incluida, fue de 2.772 euros por visitante internacional, 1.099 euros entre los procedentes de otras regiones españolas y 659 euros para los residentes madrileños. En el caso de los turistas extranjeros, el desembolso diario alcanzó los 591 euros, 1,7 veces el gasto del visitante internacional medio en Madrid y 2,9 veces el del turista extranjero medio en España. Además, permanecieron una media de 4,7 días en la región.

La actividad también se repartió entre distintos sectores. De los 425 millones correspondientes al impacto indirecto, tractor e inducido, la hostelería, la industria manufacturera y la construcción concentraron el 59%. La primera encabezó la lista con 114 millones de euros, por delante de la industria manufacturera, con 86 millones, y la construcción, con 51 millones. A ello se suma la valoración de los asistentes: el 95,3% considera que el Gran Premio mejoró la imagen internacional de Madrid y el 98,1% recomendaría la ciudad como destino turístico. Para la organización, los datos consolidan el potencial del evento como escaparate internacional y como motor económico más allá de la competición.