Juan Pérez 11 NOV 2026 - 15:27h.

Si Márquez gana la 'sprint' del Gran Premio de Portugal, será campeón

La moto con la primera victoria de Valentino Rossi sale a subasta por más de 100.000 euros

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La puesta a punto en ElDesmarque pasa por la actualidad del motor a la que se acoge Manu Carreño para desentrañar la herida abierta que mantiene Valentino Rossi desde el encontronazo con Marc Márquez. Ahora 'Il Dottore' reconoce en su nueva autobiografía que no termina de superar ese incidente que en 2015 le dio el triunfo a Jorge Lorenzo. Y el presentador lo tiene claro: "Dice Valentino que no lo supera. Yo creo que en el fondo lo que no supera Valentino es que lleva nueve mundiales y que Marc Márquez está a punto de conseguir el décimo. En el fondo lo que no supera, es que le supere Marc" un titular que subraya el estado de forma del español, a punto de levantar un título más.