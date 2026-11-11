El roce entre Mbappé y Zidane en Francia con la sombra de Dembélé

Juan Pérez 11 NOV 2026 - 12:32h.

La razón podría estar en el esquema y en la posición del jugador del PSG

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La riña entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé no es algo nuevo en la selección francesa, pero elevar ese problema al seleccionador parece un drama a tenor de lo que significa organizar a un equipo ganador. El trabajo de Zinedine Zidane como director de orquesta es verdaderamente complicado, y es que desde L'equipe han desvelado que la relación entre el técnico y el jugador del Real Madrid no es actualmente la mejor.

El potencial individual de una selección como la gala es la de pelear por ser campeona de cualquier competición, pero si hay problemas como los que se esconden entre Mbappé y Dembélé, la cosa se complica. Sobre todo porque Zidane parece haber tomado una decisión que no le ha gustado al '9' del conjunto blanco, y es que en el último partido ante Turquía lo colocó en banda izquierda para dejarle la posición de delantero centro al futbolista del PSG.

Así lo explica el medio francés al catalogar la relación entre Mbappé y Zidane con altibajos suficientes como para que sea público el interés del seleccionador en cuidar la situación. De hecho se remarca que la conexión no llega ni mucho menos a la que tenía Kylian con Didier Deschamps, lo que encaja a la perfección con dejarle la posición más aventajada en el ataque a Dembélé para escorar a banda a Mbappé.

En L'equipe entienden que Kylian quizás ha entendido la decisión de Zidane como una pérdida de protagonismo, y es algo sorprendente cuando viene de ser el máximo goleador del Mundial 2026 con 10 dianas. De hecho el delantero del Real Madrid es la bota de oro de las dos últimas grandes citas internacionales, el torneo de Catar y el de Estados Unidos. La primera resolución al dilema pasa por este jueves 12 de noviembre, donde Francia se enfrenta a Italia en la pugna por el primer puesto del Grupo A en la clasificación de la Nations League.