Fran Fuentes 10 NOV 2026 - 20:13h.

Al mediocentro francés se le espera de vuelta en Valdebebas en las próximas horas

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Aurélien Tchouaméni se ha lesionado en el último entrenamiento con Francia. Según informa el portal francés L'Ëquipe, el pivote del Real Madrid, que ya se encontraba concentrado con su selección, se ha retirado con molestias del partidillo de entrenamiento con les Bleus. De este modo, el centrocampista se someterá a pruebas en las próximas horas con los servicios médicos de la Federación Francesa de Fútbol, se espera que regrese este mismo miércoles a Madrid para comenzar con su recuperación.

A la espera de pruebas médicas, todo apunta a unas leves molestias musculares en la zona de la ingle, que le mantendrán alejado del césped y haciendo trabajo específico de rehabilitación en torno a dos semanas. En este sentido, el jugador sería duda para el próximo partido del conjunto blanco, frente al Celta de Vigo después del parón de selecciones, el sábado 21 de noviembre a las 21.00 horas. Dependiendo de su evolución, en principio podría estar sin mayores inconvenientes frente al PSV Eindhoven en la Champions y ante el Deportivo Alavés, de nuevo en LALIGA.

La importancia de Aurélien Tchouaméni para José Mourinho

Así las cosas, Aurélien Tchouaméni se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid de José Mourinho. El centrocampista francés ha asumido un papel fundamental en el equilibrio del equipo, ejerciendo como ancla en labores defensivas y ofreciendo una protección constante a la línea de centrales. Su capacidad para recuperar balones, anticiparse a los movimientos del rival y cerrar espacios le ha convertido en una pieza prácticamente imprescindible en el esquema del técnico portugués.

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Los números respaldan su importancia durante esta temporada 2026/27. Tchouaméni acumula 10 partidos disputados entre todas las competiciones, ocho de ellos como titular, con un total de 709 minutos sobre el terreno de juego. En ese tiempo ha registrado 46 recuperaciones, 18 intercepciones y 15 entradas, cifras que reflejan su influencia en la faceta defensiva. Además, ha ganado 27 duelos y presenta un 94 % de acierto en el pase, con 352 entregas completadas.