Zidane traslada su 'flor' del Real Madrid a Francia con una remontada increíble en 14 minutos

La selección gana voltea el marcador ante Bélgica: perdía 0-1 en el 77'

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Al más puro estilo Zinedine Zidane. La selección de Francia ha logrado este lunes una gran remontada ante Bélgica en la jornada 4 de la Nations League que puede valer una clasificación para la Final Four. En el 77', los galos perdían 0-1 y ocupaban la tercera posición de su grupo; al final del partido, acabaron con un contundente 4-1 que les pone con pie y medio en la fase final de marzo, a la espera de lo que suceda en el parón de noviembre y un duelo determinante ante Italia.

La remontada se fraguó, además, desde el banquillo. Bélgica se había adelantado en el marcador en el primer tiempo gracias a un gol de Lukebakio, que se plantó completamente solo ante la portería Guillaume Restes gracias al desbarajuste de la línea defensiva francesa.

Zidane dio un golpe al banquillo en la segunda mitad y en las gradas de París empiezan a ver su efecto. No tanto de juego, pero sí de resultados. Y sobre todo de contundencia. Se había abierto el debate en los últimos días, con apenas tres goles en los tres primeros partidos, pero todo terminó por enterrarse durante los 14 minutos que duró el partido ante Bélgica en el tramo final.

Si en el primero Francia se había mostrado mansa, insuficiente para doblegar el orden belga, en la segunda mitad fue un torbellino. Golpeó primero Doué, que había sustituido a Bradley Barcola, en un tanto lleno de calidad. Consumó la remontada Cherky, con un gol repleto de fe, y acabó por completar la goleada un Olise, que da muestras de una calidad creciente, marcando el tercero en el 88' y el cuarto en el 91'.

Con este triunfo, Francia es líder del grupo A con 10 puntos, tres de ventaja sobre una Italia (7 puntos) que se impuso a Turquía, que ya está virtualmente descendida a la Liga B con cuatro derrotas en cuatro encuentros. El parón de noviembre arrancará con un Italia-Francia que será decisivo para el primer puesto y obtener el primer billete a la Final Four. Bélgica, por su parte, se mantiene con 6 puntos.