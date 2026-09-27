Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 13:41h.

Rafael Louzán confirma la candidatura de la RFEF

Uno por uno y notas de España en su victoria ante Inglaterra, con una cara y una cruz

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El camino de España en la quinta edición de la Nations League ha comenzado de manera triunfal con el triunfo de la Selección Española por 2-3 ante Inglaterra en Wembley en el primer encuentro con las dos estrellas en la camiseta. Una victoria para arrancar el camino hacia una nueva fase final que podría ser en nuestro país ya que Rafael Louzán ha confirmado la candidatura a la UEFA para acoger semifinales y final mientras ha valorado el Balón de Oro en el que Lamine Yamal parte como el español con más posibilidades de lograrlo.

En declaraciones en zona mixta en los micrófonos de ElDesmarque, el presidente de la RFEF ha confesado que su homóloga en la federación inglesa, Debbie Hewitt, ha quedado rendida a la actuación del jugador del Barça en Londres. Un sentimiento que comparte el gallego sin querer mojarse entre los otros españoles que también están nominados al galardón, aunque sí reivindica a Luis de la Fuente entre los entrenadores, en el vídeo de la parte superior de la noticia.

La RFEF solicita la final four de la Nations League en Madrid y Valladolid

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha solicitado a la UEFA ser la sede de las semifinales y la final de la Nations League, fijadas del 9 al 13 de junio del próximo año, que se celebrarían en el estadio José Zorrilla de Valladolid y en el Santiago Bernabéu de Madrid. Las dos semifinales y el partido decisivo, que sería en el estadio del Real Madrid, tendrán lugar después de que se disputen los cuartos de final del 25 al 30 de marzo a doble encuentro entre los ocho mejores equipos de la categoría A de la Liga de Naciones, conformada por cuatro grupos de cuatro selecciones, entre las que están España, Inglaterra, Francia o Alemania.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, desveló la petición registrada ante la UEFA en declaraciones a los medios al término del partido entre España e Inglaterra disputado en el estadio de Wembley con victoria de la Roja por 2-3. "España no debe renunciar a jugar la final de esta competición y que se pueda jugar en España en un gran estadio", explicó Louzán.

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La elección del José Zorrilla, que tiene una aforo de unos 27.600 espectadores, responde a su cercanía a Madrid, al estar a 190 kilómetros, según comentó el presidente de la RFEF. Añadió que ya están trabajando con el Real Madrid y el Valladolid para que la candidatura prospere.

El deseo de la RFEF de albergar los partidos decisivos de la Liga de Naciones va en paralelo a su empeño en que la final del Mundial de 2030 se dispute en España y no en Marruecos, país coorganizador junto con Portugal. En este caso, la decisión corresponde a la FIFA, que formalizará la elección en los próximos meses.