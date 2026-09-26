Javi Rayo 26 SEP 2026 - 23:24h.

El seleccionador nacional valora la remontada de España ante Inglaterra

Uno por uno y notas de España en su victoria ante Inglaterra, con una cara y una cruz

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Luis de la Fuente ha pasado por la sala de prensa de Wembley después de la remontada de la Selección España ante Inglaterra. El seleccionador nacional fue preguntado por los cuatro minutos para el olvido donde España encajó dos goles con varios fallos defensivos. De la Fuente no ha rehuído el tema y ha hecho autocrítica.

Luis de la Fuente: "Estos jugadores sólo quieren crecer y crecer"

"Hay seis o siete minutos del primer tiempo cuando hemos encajado el primer gol de Inglaterra que han sido verdaderamente minutos de desconexión donde nos podían hacer daño y no hemos sabido combatir esas opciones pero, en líneas generales, el partido ha estado controlado y eso que teníamos en frente a una superpotencia futbolística. No hemos estado acertados el correr al espacio y ahí es donde hemos decidido jugar de otra manera, tener más el control del balón y el equipo ha empezado a tener el dominio de la situación. Un partido tiene muchos partidos dentro y, quitando esos seis o siete minutos, creo que hemos tenido el partido controlado siempre", respondía Luis de la Fuente.

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El seleccionador nacional ha querido destacar el hambre de un grupo que sigue queriendo ganar pese a haber sido campeones del mundo y de Europa: "No paran de querer ser mejores, los datos están ahí, son objetivos. Es muy difícil lo que está haciendo este equipo y lo más importante es que queremos seguir mejorando y el próximo partido lo volveremos a afrontar como si fuera el último. Pero insisto, este resultado es mérito de unos jugadores que quieren crecer, crecer y seguir creciendo".

Luis de la Fuente habló también sobre Eric García, que tuvo que abandonar el calentamiento por unas molestias en la rodilla: "Ha tenido un pequeño problema, no parece nada serio. Valoraremos cuando lleguemos a Madrid si es recuperable, pero siempre que suponga cero riesgo para el futbolista. Ahora no parece nada grave pero no sabemos si en los próximos partidos podrá estar, si no, valoraremos si se incorpora otro nuevo compañero".

De la Fuente también quiso defender a Ferran Torres: "Ferran es un goleador sin género de dudas pero es verdad que los que tienen muchas oportunidades, fallan otras tantas. Yo estoy encantadísimo con su trabajo".