Alberto Cercós García 26 SEP 2026 - 20:13h.

Álex Baena no olvida todo lo sucedido en el derbi madrileño y lanza un claro dardo al Real Madrid

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Han pasado ya varias semanas, pero todo lo que ocurrió en el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue dando de qué hablar. La derrota del combinado dirigido por José Mourinho es claramente, al menos para ellos, un efecto colateral dentro de todo lo que después pasó en la sala de prensa. El técnico portugués volvió al que todo el mundo recordaba plantándose con una fotocopia de dos faltas a sus jugadores, reclamando que ni el árbitro ni el VAR hicieron nada para sancionar las acciones. Una situación que dio la vuelta al mundo y que encendió por completo a toda la afición del Atleti.

Pero la historia no se centró solo en Mourinho, Diego Simeone también entró al trapo y le intentó quitar hierro al asunto. A fin de cuentas, para el técnico argentino se trataba de una importante victoria en el Metropolitano. Los mensajes no tardaron en ir de un sitio a otro, tanto en redes sociales como en diferentes momentos con Enrique Cerezo o incluso Javier Tebas hablando de todo lo sucedido y de la supuesta presión del Madrid hacia los árbitros.

El mensaje de Álex Baena

El último en sumarse a la retahíla de opiniones al respecto es Álex Baena. En el contexto de la Selección Española y en declaraciones a Telemadrid, el jugadores del Atleti no se ha cortado ni un pelo en dar su opinión, con dardo incluido tanto al Madrid como a Mourinho.

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"Se quejan porque ha perdido. Si hubiese pasado al revés no se hablaría tanto de esta polémica de los árbitros y es lo que siempre suele pasar, que cuando el Madrid pierde contra el Atlético intenta buscar otras cosas y no centrarse en ellos. ¿Una rabieta? Sí me lo puede parecer, el show con los papelitos me parece de rabieta y de no saber perder", confiesa el andaluz.