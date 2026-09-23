Alberto Cercós García 23 SEP 2026 - 19:58h.

Javier Tebas habla alto y claro sobre la actualidad que envuelve al Real Madrid

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Javier Tebas ha decidido elevar todavía más la tensión con el Real Madrid después de la tormenta arbitral que dejó el derbi madrileño. El Atlético se impuso 2-1 en el Metropolitano en un partido marcado por las protestas blancas contra Ortiz Arias. El Real Madrid reclamó dos expulsiones en la primera parte: la de Cuti Romero por su entrada sobre Jude Bellingham y, especialmente, la de Kang-In Lee por su pisotón sobre Fede Valverde. El CTA reconoció posteriormente que el coreano debió ser expulsado y que el VAR tuvo que intervenir, mientras que defendió la amarilla mostrada al central argentino. La polémica continuó con la expulsión de Dean Huijsen tras el penalti sobre Giuliano Simeone y desembocó en una ofensiva del club blanco y de José Mourinho contra el arbitraje.

En ese escenario, Real Madrid TV volvió a convertirse en una de las principales plataformas desde las que el madridismo canaliza sus críticas. El canal del club ha insistido en denunciar una supuesta persecución arbitral y en cuestionar decisiones de los colegiados jornada tras jornada, un discurso que Tebas considera especialmente dañino para la competición. El presidente de LaLiga ya había respondido públicamente asegurando que sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es "vivir en otra galaxia" y que convertir cada error en una prueba de conspiración no demuestra que exista una competición adulterada. El Real Madrid contestó con un comunicado en el que pidió incluso que Tebas deje la presidencia de LaLiga y reclamó un dirigente que garantice la neutralidad.

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Javier Tebas no se corta y deja clara su postura

Ahora, en la XII Gala del Altruismo en Brunete, Tebas ha profundizado en su respuesta y ha cargado directamente contra Florentino Pérez y contra la estrategia del club. "Entiendo por la crítica que el árbitro se haya podido equivocar en la tarjeta a Kang In Lee, pero no puedo entender que la competición está adulterada", explica el presidente de LaLiga, que considera que la acción se reanudó demasiado rápido como para interpretar que existía una conspiración. Y dispara contra la respuesta blanca: "Le pasa a muchos clubes, pero a ninguno se le ocurre decir que LaLiga está amañada". Para Tebas, guardar silencio ante ese discurso sería una irresponsabilidad: "Si os parece normal y que el presidente de LaLiga tenga que estar callado, pues seríamos imbéciles si no reaccionáramos. Y en esa línea de la imbecilidad todavía no estoy". Además, recuerda que "no es nuevo que el Atlético, el Sevilla, el Valencia u otros clubes muestren su malestar con el Real Madrid", porque considera una "falta de respeto" hacia quienes compiten cada semana afirmar que la competición está adulterada.

Y el enfrentamiento alcanza directamente a Florentino Pérez. Tebas reivindica que el Real Madrid es "el club de toda mi vida", pero marca distancias absolutas con su actual dirección: "Otra cosa es que con los dirigentes no esté en absoluto de acuerdo porque llevan muchos años intentando destruir LaLiga". Su diagnóstico sobre el modelo que defiende el presidente madridista es todavía más contundente: "El problema es el modelo de fútbol que quiere Florentino para el fútbol español y europeo no es el que defendemos la mayoría de los clubes de LaLiga". Tebas contrapone ese proyecto al modelo actual de competición, con grandes, medianos y pequeños, y sentencia: "Si sigue con ese modelo, es irreconciliable". La conclusión deja poco margen para rebajar la tensión: "Si sigue como presidente es irreconciliable, si hay otros presidentes veremos qué postura tienen".