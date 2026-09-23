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El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años de prisión a Santi Mina. El jugador, sin equipo desde su salida del RC Celta de Vigo, fue condenado por abusar sexualmente de una mujer en julio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar, donde pernoctaba y viajaba con otros amigos.

La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso del futbolista contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratificó la prisión ordenada por la Audiencia de Almería pero rebajó de 50.000 a 25.000 euros la indemnización a la víctima. En su sentencia, el Supremo señala que "el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales no consentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza”.

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Así pues, aclaran que no existe ningún elemento que permita afirmar que el jugador recibió un consentimiento que interpretó de forma equivocada. “No incorpora dato alguno que refleje que Santiago Mina interpretara erróneamente una manifestación de anuencia, ni permite deducir necesariamente esa falsa representación de las circunstancias declaradas probadas. Sí puede atenderse, por resultar asumido expresamente por la Audiencia, a que el acusado cesó cuando la perjudicada le pidió que parara. Pero, como ya se ha expuesto, ese hecho acredita el momento en que finalizó la actuación y explica que el Tribunal descartara la utilización de violencia o intimidación; no establece que la mujer hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que lo hacía”, concluyen los magistrados.

La Sala, además, también ha desestimado el recurso de la víctima, en el que solicitaba que fuese condenado por un delito de agresión sexual con penetración, y que se le impusiera una pena de ocho años de prisión y, subsidiariamente, de seis años. También ha rechazado la petición de condenar como cooperador necesario o, subsidiariamente, como cómplice del delito sexual cometido por el futbolista al otro acusado que fue absuelto.

Santi Mina, que actualmente tiene 30 años, lleva sin equipo desde que el RC Celta de Vigo rescindió "unilateralmente" su contrato en agosto de 2023, pese a que tenía firmado hasta junio de 2025, cuando el TSJA ratifico la condena de la Audiencia almeriense. Antes, el jugador estuvo un año cedido en el Al-Shabab de Arabia Saudí, además de vestir durante cuatro temporadas la camiseta del Valencia.