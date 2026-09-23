Basilio García Sevilla, 23 SEP 2026 - 13:52h.

Imágenes de los trabajos en el estadio verdiblanco

El 80% del edificio aledaño al Benito Villamarín será un hotel

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Aunque la vorágine futbolística en clave verdiblanca está en torno al Estadio de La Cartuja por segunda temporada consecutiva, tanto en el interior del Real Betis Balompié como en su afición siempre se está muy pendiente sobre cómo van transcurriendo las obras en el Estadio Benito Villamarín.

Ahora, en pleno parón y a las puertas de un mes de octubre en el que el Betis jugará un mínimo de cuatro partidos como local, ElDesmarque echa la vista nueve kilómetros más al sur de La Cartuja y regresa a Heliópolis, el barrio que tanto echa de menos a su vecino más ilustre.

Las obras del Benito Villamarín se encuentran en la segunda fase. Tras la demolición que realizó Erri Berri, la empresa Acciona se ha hecho cargo de los trabajos de excavaciones y apantallamiento. Desde que el 14 de abril comenzaran los movimientos, han pasado más de cinco meses y los trabajos se van sucediendo en el coliseo verdiblanco. La maquinaria es visible desde fuera del recinto del estadio, y se puede comprobar que en algunas zonas la excavación se encuentra bastante avanzada, como la del parking aledaño.

El club se encuentra aún dirimiendo quién afrontará la siguiente fase de las obras, toda vez que los plazos empiezan a apremiar. En principio, el Betis debería regresar a su estadio ya totalmente reformado al inicio de la temporada 2028/29, por lo que ya quedan menos de dos años para acabar las obras.

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La estimación de Urbanismo

Mientras tanto, Juan de la Rosa Bonsón, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, ha expresado su confianza en que las obras del Benito Villamarín se ejecuten en tiempo y forma. “Confío plenamente en el Betis, que siga avanzando en su nuevo campo. Como Delegado de Urbanismo, tremendamente orgulloso, porque ha sido una idea de nuestro alcalde desbloquear esta situacion. Que proyectos como el del Betis sean proyectos de ciudad, estoy convencido de que seguirá avanzando como el estadio que merece la afición y la ciudad de Sevilla. El Ayuntamiento no tiene otra opción que abrir las puertas en proyectos de ciudad que nos merecemos los sevillanos”, explicaba en palabras a la Cadena Cope.

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De momento, ElDesmarque te muestra el estado actual de las obras del Benito Villamarín. Con mucho movimiento y también muchos trabajos por hacer aún.