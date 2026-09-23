Por qué Robbie Ure está en la pelea con Raphinha por la Bota de Oro: así va la clasificación

Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 11:30h.

Los factores, vitales en la victoria final

Iturralde alerta al resto de equipos de dos cambios arbitrales por el derbi madrileño: "Será peligrosa"

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El parón internacional abre dos debates en el fútbol nacional. El primero, por su trascendencia, toda la polémica arbitral que rodea al derbi madrileño del pasado domingo en el estadio Metropolitano. El segundo, la lucha por el Balón de Oro con varios futbolistas españoles peleando por tan ansiado galardón. Sin embargo, hay otro premio individual que deja un dato muy anecdótico a esta altura de temporada.

La pelea por la Bota de Oro ya ha comenzado. En el pasado curso, Harry Kane se alzó con este premio tras marcar más de setenta goles con el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra. En este arranque de temporada, el olfato goleador de Raphinha potenciado por su nuevo rol en el FC Barcelona está sorprendiendo a todos, aunque no le basta de momento para liderar la clasificación.

Así va la clasificación por la Bota de Oro 2026/27

Ede Oloko, delantero centro del FK Liepaja de la primera división de Letonia, lidera la clasificación por la Bota de Oro 2026/27 con un total de 25 goles. En el segundo escalón ya aparece el extremo azulgrana a solo un punto de distancia del liderato con doce goles ligueros. Cabe recordar que las grandes ligas europeas disfrutan del factor x2.0 por dificultad.

La anécdota de esta lista la protagoniza Robbie Ure. El flamante delantero del Sevilla FC aún no se ha estrenado en la faceta goleadora en LALIGA EA Sports, pero aterrizó en el Ramón Sánchez-Pizjuán con quince goles anotados en el IK Sirius sueco. Un registro que le coloca en el cuarto puesto.

Esos goles se encajan en el factor x1.5, aunque sus tantos con la camiseta rojiblanca ya disfrutarán del factor x2.0. Raphinha con 24 puntos y Robbie Ure con 22,5 son los dos únicos representantes de LALIGA EA Sports que se cuelan entre los primeros diez clasificados por la Bota de Oro. El siguiente es Kylian Mbappé, en el puesto 21 de la tabla, con siete goles y catorce puntos. Cabe recordar que, en caso de empate, se tendrán en cuenta las asistencias, así como los goles en las competiciones europeas no suman.

Así va la clasificación: