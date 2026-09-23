Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 08:50h.

El futbolista del Racing de Santander pasa página

Pablo García tiene claro qué hará en el Betis - Racing: "Lo primero que voy a hacer es meter unos pocos"

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Pablo García es uno de los futbolistas que se marchan en este parón internacional con la Selección. En el caso del delantero, aún en la sub 21, pero son muchos los que le ven un potencial futuro para la absoluta. En ello trabajará el ariete tras ganar protagonismo en LALIGA EA Sports con el Racing de Santander. Eso sí, el sevillano no ha vivido un verano fácil en su amado Real Betis.

En la concentración de 'La Rojita', el canterano verdiblanco concedió una entrevista a El Partidazo de COPE. Allí, Pablo García fue cuestionado por su nuevo club, pero sobre todo por unas imágenes que dieron la vuelta al país.

El delantero centro respondió a la versión oficial heliopolitana sobre su salida en el último día del mercado de fichajes veraniego y también quiso explicar, con mucha naturalidad, por qué abandonó la ciudad deportiva verdiblanca llorando.

Pablo García da su versión sobre su polémica salida del Real Betis

En la citada entrevista, el joven delantero respondió a la versión oficial del Real Betis sobre su salida: "Simplemente que es normal que digan eso. Fueron decisiones del último día, de todo el mundo. Todo el mundo tiene que tomar decisiones sobre todo en el último día, en las últimas horas, y evidentemente los sentimientos cuando se confirma todo salen a la luz. Yo no lo tengo que esconder a nadie, el equipo de mis amores es el Real Betis, pero eso ya pasó".

Además, al ser cuestionado por esa dura imagen en la que tanto él como su madre abandonaron la ciudad deportiva heliopolitana llorando, Pablo García no dudó en explicarla con mucha naturalidad: "Simplemente es lo que he comentado, mis sentimientos salieron a la luz ya que salir del club de mi vida siempre va a ser, ya no solo yo, sino para cualquier persona que salga del club de sus amores en el que se ha pegado prácticamente toda la vida... creo que lo normal es expresarlo de esa manera y sentirlo de esa manera que lo sentí yo. Luego es verdad que tienes que poner un punto y aparte a todo esto y comenzar en el nuevo club porque ya formas parte del Racing de Santander y darlo todo por este nuevo club".