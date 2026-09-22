Todos los detalles de la reunión de los entrenadores con el CTA en Las Rozas

El CTA considera un "error claro y manifiesto" no expulsar a Kang In Lee

Compartir







Mr. Asubío desvela en ElDesmarque todos los detalles de la reunión de los entrenadores con el Comité Técnico de Árbitros. La RFEF ha invitado este martes todos los técnicos de LaLiga a Las Rozas, en Madrid, para tratar de acercar posturas con el CTA, en una reunión en la que hubo cinco ausencias destacadas e incluso se realizó una votación para valorar la entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde.

Según ha explicado el colaborador de ElDesmarque, uno de los temas a tratar ha sido el de los impagos a los entrenadores tras ser destituidos, algo que causa bastante preocupación especialmente entre los técnicos de Segunda. Además, se han intentado acercar posturas entre tres elementos claves: el CTA, los árbitros y los entrenadores.

La petición de los árbitros, tal y como ha explicado Mr. Asubío, ha sido clara: no echarles al público encima con gestos por parte de los jugadores y desde el área técnica. Es decir, no incentivar a los aficionados a calentar el ambiente contra el colectivo arbitral.

Los entrenadores, por su parte, han pedido empatía a los colegiados en momentos de tensión. Ya solicitaron en su momento que las expulsiones a los técnicos no se tradujeran en dos partidos de sanción, algo que atendieron desde el CTA reduciéndolo desde el pasado curso a solo un encuentro.

PUEDE INTERESARTE Betis y Sevilla podrían compartir La Cartuja

Fran Soto, además, insistió en la existencia del 'Manual Card', un manual que está a disposición de todos los entrenadores, jugadores y aficionados a través de la RFEF y en el que se detallan todas las reglas y los criterios arbitrales actuales. El presidente del CTA también explicó el método para elegir las jugadas polémicas que se valoran en 'Tiempo de Revisión'.

Finalmente, hubo un pequeño debate entre colegiados y entrenadores sobre la entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde en el pasado derbi del Metropolitano. Y lo más curioso es que, durante la reunión, se realizó una votación entre los entrenadores para que opinaran si la acción era merecedora de tarjeta roja o no.

Una reunión en la que, por cierto, hubo cinco ausencias destacadas. Tal y como ha explicado Mr. Asubío, cinco entrenadores no acudieron a Las Rozas por distintos motivos: José Mourinho, Iñigo Pérez, Manuel Pellegrini, José Bordalás y Quique Sánchez Flores.