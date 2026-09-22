Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 09:37h.

El excolegiado no entiende una decisión concreta

El CTA mete en la nevera a Ortiz Arias y admite un error del Atlético-Real Madrid: "Dos jornadas"

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Sobre las polémicas del pasado derbi madrileño del Metropolitano están opinando muchas voces. Profesionales del fútbol, aficionados y expertos arbitrales se mojan en las dos expulsiones que denunció José Mourinho en sala de prensa. El último en pronunciarse al respecto ha sido Mateu Lahoz, exárbitro internacional que ahora analiza las decisiones de los colegiados españoles y europeos.

En El Día Después de Movistar Plus, Mateu Lahoz pone el foco en la acción entre Kang In Lee y Fede Valverde. En su análisis de la decisión final de Ortiz Arias, el que fuera su compañero de profesión entiende que apostó por un cambio de criterio, ya que el aficionado está acostumbrado a otro tipo de decisión.

Además, Mateu Lahoz también habla de Fede Valverde, criticado en las últimas horas porque, a ojos de un amplio sector de aficionados blancos, se levanta muy rápido del terreno de juego en el momento de la jugada.

Mateu Lahoz y un cambio arbitral en el Atlético - Real Madrid

El que fuera árbitro internacional entiende que la decisión de Ortiz Arias en la acción entre Kang In Lee y Fede Valverde atiende a un cambio de criterio arbitral, pues antes no había ocurrido: "La foto, lo hemos visto, es más clara imposible. Hay mucho peligro. Afortunadamente, más allá de que es imposible que no tenga daño, no hay esperemos lesión para Fede Valverde. Hasta ahora estábamos acostumbrados que estas acciones son de roja, tanto es así que, estoy seguro como en el vídeo que hemos visto, en el descanso vio la acción".

En las últimas horas se ha puesto el foco en Fede Valverde, ya que se levanta muy rápido tras esta jugada. Mateu Lahoz cerró su intervención exculpando al uruguayo: "Lo que hizo Valverde provocó que al final el VAR no entrase y de verdad cuesta entender porque esto tiene que ser totalmente diferente. Y porque nos habían enseñado que desde el VAR, muchas veces, hacen más matemáticas que fútbol".