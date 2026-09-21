Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 16:05h.

Hay una acción que no entienden

El penalti 'oculto' de Marc Pubill que pudo cambiar el Atlético - Real Madrid: "De forma voluntaria"

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Con el parón internacional, la resaca del pasado derbi madrileño apunta a prologarse. La victoria del Atlético de Madrid sigue levantando ampollas a razón de las polémicas decisiones arbitrales de Ortiz Arias. El Real Madrid se siente perjudicado y entiende que si el trencilla hubiese intervenido de manera correcta, el equipo colchonero no habría finalizado el encuentro con once jugadores.

La única voz oficial que ha abordado este asunto ha sido José Mourinho en sala de prensa. Los futbolistas optaron por no alzar la voz tras lo sucedido en el estadio Metropolitano, aunque los compañeros de DAZN explican el motivo de esta decisión colectiva.

Por qué no habla el vestuario del Real Madrid tras el derbi

En La Dazoneta explican la razón por la que los futbolistas del Real Madrid optaron por no valorar públicamente las acciones polémicas del derbi madrileño: "Hay una primera sensación de resquemor, ira y enfado por lo que sucedió a nivel arbitral. Mucha indignación en el vestuario del Real Madrid, de hecho, ayer no habló ninguno en zona mixta después del partido porque nos vinieron a decir 'es que, como hable uno, se va a liar y a lo mejor terminamos llorando porque le han caído partidos por decir algo que no debía decir aunque lo sintiese'".

La plantilla cambia el chip con el parón internacional

Un total de 16 jugadores madridistas fueron convocados por sus respectivas selecciones para la fecha FIFA que se extiende desde este lunes hasta el 6 de octubre, por lo que Jose Mourinho se quedará solamente con siete hombres del primer equipo disponibles en Valdebebas.

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En la portería, el belga Thibaut Courtois ya había anunciado que renunciaría a jugar con su selección la Liga de Naciones para centrarse en su recuperación y gestión de los esfuerzos durante las ventanas internacionales. El ucraniano Andrey Lunin no ha sido convocado con su selección, por lo que también estará disponible para Mourinho.

En la defensa, se queda en Madrid un Rüdiger que también informó tras el verano que el Mundial había sido su última convocatoria con Alemania. Tampoco irán con España Raúl Asencio ni Álvaro Carreras.

Luis de la Fuente sí se lleva a Marc Cucurella, flamante campeón del mundo, y a Dean Huijsen, que vuelve tras perderse el Mundial. Trent Alexander-Arnold regresa a la lista de Thomas Tuchel en Inglaterra, en la que estará junto a su compañero Jude Bellingham, uno de los líderes de su selección.

Denzel Dumfries fue llamado por Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos, para las cuatro primeras jornadas de la Liga de Naciones; al igual que Konaté, que estará, junto con Camavinga y Mbappé, en la primera convocatoria de Zinedine Zidane al frente de Francia.

El nuevo seleccionador francés, en cambio, habló con Aurélien Tchouaméni y decidió de forma consensuada no contar con el centrocampista para que pueda, en palabras de Jose Mourinho, realizar en estas tres semanas la pretemporada que no hizo durante el verano por la lesión que arrastraba desde el Mundial.

Junto al francés, como centrocampistas, el técnico portugués podrá contar estas semanas con Thiago Pitarch, que todavía no ha debutado esta temporada con el Real Madrid. Se marchan con sus selecciones, en cambio, Fede Valverde, a la gira de Uruguay por Asia; y Bernardo Silva y Arda Güler, para la Liga de Naciones con Portugal y Turquía.

Por su parte, Brahim Díaz estará con Marruecos en los encuentros de clasificación para la Copa Africana de Naciones, y Yan Diomande, con Costa de Marfil. Carlos Espí disputará también partidos clasificatorios, en su caso para la Eurocopa sub-21, con la selección española de esa categoría.

Al margen de Valverde, los brasileños Endrick y Vinícius también sufrirán un largo desplazamiento. Fueron llamados por Carlo Ancelotti para los amistosos contra Australia, en Townsville y Brisbane, y la India, en Calcuta.

Además, no jugarán en el parón internacional los brasileños Eder Militao y Rodrygo ni el francés Ferland Mendy, que continúan inmersos en los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones de larga duración.

El próximo partido del Real Madrid no será hasta el sábado 10 de octubre (21.00 horas/19.00 GMT), cuando el equipo blanco regresará al Santiago Bernabéu para recibir al Villarreal. El equipo castellonense no ganó ningún encuentro en las cinco primeras jornadas de LaLiga, pero después acumula dos victorias consecutivas.