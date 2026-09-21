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Mr. Asubío analiza las novedades de la UEFA Nations League para 2028

Los cambios en la Nations League a partir de 2028
Cristiano Ronaldo con el trofeo de la UEFA Nations League de 2025. Europa Press
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La UEFA prepara una transformación importante de la Nations League a partir de la temporada 2028/29. La competición pasará de las cuatro ligas actuales a tres y desaparecerá la League D, aunque el organismo europeo todavía debe concretar algunos detalles del nuevo sistema de ascensos y descensos. El cambio llegará después de la Eurocopa 2028 y también afectará a la estructura de los Clasificatorios Europeos. UEFA establece tres grupos de seis selecciones en cada una de las dos primeras categorías, mientras que la League C contará con 19 equipos debido a las 55 selecciones participantes. En esta categoría habrá dos grupos de seis y uno de siete, cuyo calendario comenzará una ventana antes.

Mr. Asubío explica los cambios de la UEFA Nations League

El cambio también modificará la pelea por subir y bajar de categoría. UEFA ha confirmado que los playoffs de ascenso y descenso continuarán formando parte de la competición, junto a los cuartos de final y la Final Four, pero el organismo todavía debe presentar la versión definitiva de todos los detalles del formato. Habrá play-offs entre A y B, en los cuáles los cuatro subcampeones de B se enfrentarán a cuatro equipos de A. Los ganadores estarán en A y los perdedores, en B. Entre B y C habrá exactamente el mismo sistema y los cuatro campeones de C subirán directamente a B. Los play-offs decidirán las otras plazas.

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La edición 2026/27 servirá precisamente para realizar la transición hacia el nuevo modelo. UEFA ya ha aprobado un sistema específico de ascensos y descensos para esta temporada con el objetivo de que en 2028/29 queden configuradas las tres nuevas categorías. Los puestos del ranking final determinarán la distribución: las selecciones clasificadas entre la primera y la decimoctava posición entrarán en la League A; de la 19ª a la 36ª formarán la League B y el resto pasará a la C.

Cristiano Ronaldo con el trofeo de la UEFA Nations League de 2025
Cristiano Ronaldo con el trofeo de la UEFA Nations League de 2025. Europa Press
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Para Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque, el nuevo escenario supone otro cambio relevante dentro de una competición que UEFA ha ido modificando desde su creación. La eliminación de la League D hará que las selecciones que actualmente ocupan la parte más baja del sistema pasen a competir directamente en la tercera categoría. La UEFA defiende que la reforma busca mejorar el equilibrio competitivo, reducir el número de partidos sin trascendencia y ofrecer encuentros más atractivos sin añadir fechas al calendario internacional.

El nuevo concepto también afectará a los Clasificatorios Europeos, que pasarán a dividirse en dos niveles: una Liga 1 con las 36 selecciones de las League A y B y una Liga 2 con las restantes. Con esto, la UEFA pretende modificar el funcionamiento global de las competiciones de selecciones y dejar preparado el nuevo escenario para después de la Eurocopa de 2028.

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