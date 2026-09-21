Javi Rayo 21 SEP 2026 - 11:17h.

El jugador del Getafe ha querido recordar a su padre cuando se cumplen ocho meses del trágico accidente de Adamuz

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Davinchi, futbolista del Getafe, ha querido recordar a su padre, el exfutbolista David Cordón, fallecido en el trágico accidente de Adamuz donde perdieron la vida 46 personas. El lateral ha aprovechado el altavoz de sus redes sociales para pedir responsabilidades al ministro Óscar Puente, a quien considera un asesino. El jugador del conjunto azulón considera al ministro Puente responsable directo de la tragedia y pide la dimensión inmediata de su cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Davinchi: "Perder a un padre no lo va a reparar nada"

"Ocho meses ya de aquel fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia. No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías sin consecuencias reales. Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada, dimita ya, asesino Óscar Puente", escribía Davinchi en su cuenta oficial de Instagram, acompañando el texto junto a una imagen donde aparece su padre David Cordón y él cuando era tan sólo un niño.

Las palabras del exjugador del Recreativo de Huelva coinciden con el malestar expresado en los últimos meses por diversas asociaciones de víctimas ante una investigación que a día de hoy sigue abierta. El accidente ferroviario de Adamuz tuvo lugar el pasado 18 de enero. El siniestro se produjo cuando un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga - Madrid descarriló, invadiendo la vía contraria y colisionando con un tren Alvia que se dirigía hacia Huelva. En el accidente perdieron la vida 46 personas, siendo el segundo accidente ferroviario más grave ocurrido en España en el Siglo XXI, por detrás del accidente de Angrois en el que fallecieron 80 personas.