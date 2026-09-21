Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 08:16h.

El técnico azulón puso en valor el triunfo frente al Málaga CF remarcando las limitaciones que tiene el club

Enfado de José Bordalás tras la polémica expulsión de Zaid Romero: "No se nos trata..."

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José Bordalás compareció tras el partido del Getafe CF ante el Málaga CF en el Coliseum. El técnico celebró el triunfo azulón, que deja al equipo en una plácida undécima posición para el parón de selecciones. Sin embargo, volvió a quejarse de los problemas que tiene la plantilla, limitada no solo por perfiles sino también por número de efectivos. Toda una llamada de atención a la dirección deportiva encabezada por Toni Muñoz, la cual ha cerrado un elenco de jugadores en el que, por ejemplo, no hay ni un solo extremo de banda puro. Aunque, por otra parte, también cuenta con jugadores lesionados como Kiko Femenía, Abdel Aqbar, otros de larga duración como Christantus Uche y Juanmi Jiménez, y la eterna incógnita de qué le pasa a Borja Mayoral, lo cierto es que al entrenador le faltan soldados para ir a la guerra.

Así lo expresó en los micrófonos de DAZN: "Muy contentos por la victoria, por los jugadores, por la afición. Necesitábamos esta victoria, pero esto es un sinvivir. Es el sentir no solamente mío, sino también de los jugadores, que están haciendo un esfuerzo enorme. Un desgaste tremendo. Eso nos puede sacar de la realidad, que están jugando siempre los mismos, tenemos muy pocos efectivos, y la verdad es que estamos sufriendo mucho", explica.

En este sentido, José Bordalás reconoce que esta queja ya la ha elevado al club, descargando a Ángel Torres de toda culpa: "Sí, sí, lo sabemos. El presidente no es responsable ni mucho menos, porque él está haciendo un esfuerzo enorme. Es un hombre que tiene una trayectoria increíble. Tener al equipo tantos años en Primera división tiene un mérito enorme y está haciendo un mérito enorme. Pero bueno, la realidad es la que es. No nos podemos llevar a engaño", explica, intentando templar las ilusiones.

Es por eso que, según entiende, este parón les va a venir bien para afrontar un tramo de temporada sumamente complicado como el que se avecina: "Ahora descansamos, pero tenemos que subir el Tourmalet a la vuelta. Vamos a tener partidos muy difíciles, tenemos tres competiciones y va a ser complicado. Pero bueno, muy contentos. Felicitar a los chicos, porque están dando una muestra de honradez. Estaban fatigadísimos. Jugadores que tienes que aguantar en el terreno de juego porque no puedes cambiarles, y con el riesgo que conlleva de lesiones y demás", sentencia el entrenador.