Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 12:24h.

La Rojita sufre para ganar a Kosovo y sigue con paso firme rumbo al Europeo sub 21

El seleccionador desplaza a 23 jugadores

Compartir







Un rato después de que Luis de la Fuente diera a conocer la lista de España para los cuatro próximos partidos de la UEFA Nations League, David Gordo hizo lo propio con la sub 21. El míster incluyó varias novedades en la convocatoria, entre los que se encuentran Carlos Espí y Xavi Espart. Ambos están rindiendo a un gran nivel con el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, y se han ganado un hueco en el equipo.

La Rojita jugará los tres próximos compromisos con el objetivo de cerrar su clasificación para el europeo de 2027. El combinado de David Gordo marcha líder de su grupo y tendrá que rematar la faena ante Finlandia (25 de septiembre a las 18.00) y San Marino (1 de octubre a las 20.15) a domicilio y cerrarla en Ibiza frente a Rumanía el próximo 6 de octubre a las 19.00.

La convocatoria de la sub 21

Esta es la lista al completo elaborada por David Gordo para anunciar la convocatoria de España sub 21:

Porteros: Fran González, Salvi Esquivel y Bruno Iribarne

Defensas: Iván Fresneda, Xavi Espart, Juanma Herzog, Jacobo Ramón, Jon Martín, Yarek Gasiorowski, Álex Valle y Rafa Obrador.

Centrocampistas: Chema Andrés, Marc Bernal, Mario Martín, Rodrigo Mendoza, Fer López e Iker Bravo.

Delanteros: Pablo García, Javi Hernández, Jan Virgili, Jesús Rodríguez, Carlos Espí y Gonzalo García